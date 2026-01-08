Juliana Calderón preocupó al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico

Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón, preocupó a sus seguidores al tener un percance en su tierra natal.

Juliana Calderón vivió un susto al no encontrar atención oportuna para su perro Apolo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela, de La casa de los famosos, reapareció con un cuerpazo: "ahora sí, qué pollo hay pa' mí"

Juliana contó por medio de un video compartido en su Instagram que uno de los integrantes de su familia tuvo un problema médico.

¿Cuál fue el integrante de la familia de Juliana Calderón que se enfermó?

La abogada expresó que su perro llamado Apolo se enfermó de urgencia en Oporapa y le tocó movilizarse hasta Pitalito para que su mascota pudiera ser atendida.

Juliana dijo que, sin importar la distancia ni la hora, ella haría todo por su mascota porque la ama; incluso confesó que cuando notó que Apolo estaba en malas condiciones, casi se muere.

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

Además, reveló que le tocó dejar a su perro internado en la veterinaria y que será operado en las próximas horas, aunque no dio muchos detalles de la afección de Apolo o si la intervención es riesgosa o no.

En otra historia, Juliana contó que se encuentra más tranquila y que la operación de Apolo quedó reprogramada por lo que muchos integrantes de su comunidad digital están a la espera y con la incertidumbre de lo que pueda pasar con Apolo.

“Casi me muero, me muero, me muero”, expresó Juliana Calderón en su publicación.

¿Por qué se reunieron Yina Calderón, hermana de Juliana Calderón, y el Agropecuario?

Por otra parte, Yina Calderón estaba de celebración con su mamá Merly Ome y la expareja de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada, conocido como El rey de los agropecuarios.

Este junte generó revuelo en las redes sociales que no escatimaron comentarios y especulaciones sobre ese encuentro.

Mientras algunos piensan que se trata de una provocación de Yina hacia Aida, otros consideran que el Agropecuario busca visibilidad y fama, razón por la cual ha aparecido junto a Westcol y ahora protagoniza momentos junto a la influenciadora.

Artículos relacionados Alfredo Redes Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación con su expareja

Mientras tanto, Aida disfruta de unas vacaciones en San Andrés junto a su hijo Emiliano, mostrando que prefiere enfocarse en su vida personal.

La familia Calderón ha comenzado el año con varios tropiezos. Al percance de Juliana con su mascota Apolo, se suma el accidente de tránsito que sufrió hace unos días Leonela, otra de las hermanas de Yina.

Un hecho que por fortuna no pasó a mayores y que solo dejó un gran susto.