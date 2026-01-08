Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón preocupó al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico

Juliana Calderón alarmó a sus seguidores al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico de urgencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón preocupó a sus seguidores.
Juliana Calderón preocupó a sus seguidores tras una urgencia médica. (Foto de los médicos Freepik) (Foto de Juliana Calderón Canal RCN)

Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón, preocupó a sus seguidores al tener un percance en su tierra natal.

Juliana Calderón vivió un susto.
Juliana Calderón vivió un susto al no encontrar atención oportuna para su perro Apolo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Juliana contó por medio de un video compartido en su Instagram que uno de los integrantes de su familia tuvo un problema médico.

¿Cuál fue el integrante de la familia de Juliana Calderón que se enfermó?

La abogada expresó que su perro llamado Apolo se enfermó de urgencia en Oporapa y le tocó movilizarse hasta Pitalito para que su mascota pudiera ser atendida.

Juliana dijo que, sin importar la distancia ni la hora, ella haría todo por su mascota porque la ama; incluso confesó que cuando notó que Apolo estaba en malas condiciones, casi se muere.

Artículos relacionados

Además, reveló que le tocó dejar a su perro internado en la veterinaria y que será operado en las próximas horas, aunque no dio muchos detalles de la afección de Apolo o si la intervención es riesgosa o no.

En otra historia, Juliana contó que se encuentra más tranquila y que la operación de Apolo quedó reprogramada por lo que muchos integrantes de su comunidad digital están a la espera y con la incertidumbre de lo que pueda pasar con Apolo.

“Casi me muero, me muero, me muero”, expresó Juliana Calderón en su publicación.

¿Por qué se reunieron Yina Calderón, hermana de Juliana Calderón, y el Agropecuario?

Por otra parte, Yina Calderón estaba de celebración con su mamá Merly Ome y la expareja de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada, conocido como El rey de los agropecuarios.

Este junte generó revuelo en las redes sociales que no escatimaron comentarios y especulaciones sobre ese encuentro.

Mientras algunos piensan que se trata de una provocación de Yina hacia Aida, otros consideran que el Agropecuario busca visibilidad y fama, razón por la cual ha aparecido junto a Westcol y ahora protagoniza momentos junto a la influenciadora.

Artículos relacionados

Mientras tanto, Aida disfruta de unas vacaciones en San Andrés junto a su hijo Emiliano, mostrando que prefiere enfocarse en su vida personal.

La familia Calderón ha comenzado el año con varios tropiezos. Al percance de Juliana con su mascota Apolo, se suma el accidente de tránsito que sufrió hace unos días Leonela, otra de las hermanas de Yina.

Un hecho que por fortuna no pasó a mayores y que solo dejó un gran susto.

Juliana Calderón reveló que su mascota quedó internada.
Juliana Calderón reveló que su mascota quedó internada en la veterinaria. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano impacta en redes al mostrar enorme tatuaje en su brazo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprende con tatuaje gigante en su brazo

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió al enseñar el enorme tatuaje que ahora cubre gran parte de su brazo.

¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García? Karen Sevillano

¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García? Esto fue lo que respondió la creadora de contenido

Karen Sevillano respondió a diversos rumores sobre ella, entre esos si le ha sido infiel a su pareja Neider García.

El significado que tiene el nombre Mila, la bebé de Sara Corrales Sara Corrales

Sara compartió en redes cómo lucen las primeras pataditas de su bebé

Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar las primeras pataditas de su bebé y aclarar detalles sobre el proceso que la llevó a ser mamá.

Lo más superlike

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció Talento internacional

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de famoso actor, quien luchó por grave enfermedad.

Johanna Fadul sorprendió al revelar cómo enfrentará los coqueteos en La casa de los famosos 3 Johanna Fadul

Johanna Fadul advierte qué pasará si alguien le coquetea en La casa de los famosos 3

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda