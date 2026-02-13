Juliana Calderón le hace fuerte broma a su sobrino, y sus fans no dudaron en reaccionar

Juliana Calderón, hermana de Yina, se viralizó en redes a causa de la pesada broma que le hizo a Emiliano, su sobrino. El video llamó la atención en redes y generó todo tipo de comentarios.

¿Quién es Juliana Calderón?

Juliana Calderón es una empresaria, creadora de contenido y abogada colombiana, conocida por ser la hermana de la influenciadora Yina Calderón. Al igual que sus hermanas, utiliza sus plataformas digitales para compartir su estilo de vida.

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón / (Foto del Canal RCN)

En diferentes momentos, la creadora de contenido ha destacado la importancia que la familia tiene en su vida. A través de sus redes, ha dejado en evidencia la cercanía que tiene con todas sus hermanas y, en especial, con Emiliano, su sobrino.

El 12 de febrero del 2026, Juliana se viralizó a causa de la curiosa broma que le hizo al menor. El instante quedó grabado y fue ampliamente compartido en redes como TikTok e Instagram.

¿Cuál fue la broma que Juliana Calderón le hizo a su sobrino?

En el video, Juliana se reunió con su sobrino y le reveló que se había ganado una beca para estudiar en una universidad carísima. Calderón, quien supuestamente se encuentra en una entrevista, empieza a presentarse y hablar de su familia.

Sin embargo, el curso de la "entrevista" cambia cuando Juliana habla de Emiliano, a quien presenta como un niño huérfano y sordo. Tras afirmar que se ha visto obligada a cuidar al menor, la creadora de contenido simula que rompe en llanto.

Juliana Calderón se viraliza por broma a su sobrino / (Foto del Canal RCN)

Al momento de presentar a su sobrino, le hace gestos para que finja su sordera, acción que el pequeño intenta. La reacción del menor se viralizó en redes, divirtiendo a sus fans.

¿Cuál fue la reacción del sobrino de Juliana Calderón?

La reacción del menor fue de las cosas que más divirtió al público. Mientras la tía relataba la versión de los hechos, Emiliano no podía ocultar su sorpresa ante los inventos de Juliana.

A medida que avanzaba la entrevista, Emiliano se mostraba inquieto al no saber cómo actuar ni qué responder. Sus reacciones divirtieron en redes, donde los usuarios destacaron las expresiones del menor.