Juliana Calderón lanza dura crítica tras muerte de B-King: “aquí no lo apoyaban”

Juliana Calderón lanzó fuerte comentario tras fallecimiento de B-King: “se tuvo que ir a otro país, porque aquí no lo apoyaban"

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón tras muerte de B-King
La dura crítica de Juliana Calderón por la muerte de B-King. (Foto Canal RCN).

La tarde del pasado lunes 22 de septiembre se confirmó el fallecimiento del cantante colombiano Bayron Sánchez ‘B-King’ y su amigo Regio Clown en territorio mexicano. Los artistas habían sido reportados como desaparecidos siete días atrás en Polanco.

Decenas de internautas, familiares y figuras públicas se pronunciaron ante la lamentable noticia, entre ellos Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, quien compartió un reflexivo mensaje tras este lamentable suceso.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el fallecimiento de B-King en México?

Por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón lanzó un mensaje cargado de dolor y verdad.

B-King
B-King fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre | Foto del Canal RCN.

La joven empresaria manifestó que en redes sociales siempre existían personas que juzgan a otras, y esta vez no fue la excepción. Según comentó, decenas de personas en redes sociales se han pronunciado tras confirmarse el fallecimiento del cantante colombiano B-King, pero cuando él se encontraba con vida jamás hicieron mención sobre él o su trabajo.

"O sea, ahora sí todo el mundo está subiendo historias de él, los amigos están subiendo cantidad de cosas y yo me pregunto, ¿cuándo él estaba vivo sí lo apoyaron? ¿Sí estuvieron para él?”

Así mismo cuestionó este hecho en el que señaló que B-King tuvo que ir a otro país en busca de reconocimiento y apoyo, ese mismo que no habría recibido en su propio país.

“Ahora se les llena la cara diciendo: ay, mi amigo, que en paz descanse, sus canciones ahora todo el mundo escuchándolas. Se tuvo que ir a otro país, porque aquí no lo apoyaban"

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de B-King y Regio Clown en México?

Según información brindada por las autoridades mexicanas y diversos medios nacionales del país azteca, B-King y Regio Clown habrían sido secuestrados tras salir el gimnasio al que asistieron en la tarde del pasado martes 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México y posteriormente asesin*dos.

B-King
Al parecer, a B-King le quitaron la vida | Foto del Canal RCN.

Según esta misma información B-King y Regio Clown perdieron la vida ese mismo día, y fueron sometidos a diversos vejámenes, para posteriormente ser abandonados en una carretera en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla.

Actualmente se avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de este reprochable hecho que hoy enluta a todo un país.

