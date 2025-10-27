Juliana Calderón justificó el ataque de Westcol a Yina tras recibir un elogio de él

Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, reaccionó al reciente elogio que recibió por parte de Westcol y terminó justificando su reacción hacia la polémica mujer tras retirarse de Stream Fighters 4 tras 10 segundos de enfrentamiento con Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Westcol sobre Juliana Calderón?

En un reciente en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, Westcol sorprendió a sus seguidores al elogiar públicamente a Juliana Calderón, la hermana menor de Yina Calderón.

Westcol sorprende al halagar la belleza y cualidades de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

Además, confesó que las demás hermanas de la creadora de contenido también le habían caído bien, a pesar de las diferencias que mantiene con Yina.

“A mí las hermanitas de ella me cayeron bien, por Dios, siento que son bien… Sino que es que también la tienen muy complicada. Y esta está linda (Juliana), abogadita…”, comentó.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a los elogios de Westcol?

Poco después de que el segmento de Westcol, en el que hablaba de ella y de sus hermanas, se hiciera viral en redes sociales, Juliana Calderón compartió un corto audiovisual en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Westcol destaca la belleza y cualidades de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

En este video no solo reaccionó a los elogios del streamer, sino que también justificó su reacción frente a la decisión de Yina de retirarse de Stream Fighters 4 tras apenas 10 segundos de enfrentamiento.

Aunque Juliana fue enfática en que no estaba de acuerdo con que un hombre se expresara de manera denigrante hacia una mujer, dijo entender la forma en la que él lo hizo, ya que, según sus propias palabras, ella también habría reaccionado de esa manera.