Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón justificó el ataque de Westcol a Yina tras recibir un elogio de él

Juliana Calderón defendió la actitud de Westcol con Yina luego de que él la elogiara a ella en un reciente stream

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón explicó por qué defendió a Westcol tras su conflicto con Yina
Juliana Calderón sorprendió al justificar la actitud de Westcol contra Yina. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, reaccionó al reciente elogio que recibió por parte de Westcol y terminó justificando su reacción hacia la polémica mujer tras retirarse de Stream Fighters 4 tras 10 segundos de enfrentamiento con Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Westcol sobre Juliana Calderón?

En un reciente en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, Westcol sorprendió a sus seguidores al elogiar públicamente a Juliana Calderón, la hermana menor de Yina Calderón.

Westcol no escatima palabras: resalta la belleza de Juliana Calderón
Westcol sorprende al halagar la belleza y cualidades de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

Además, confesó que las demás hermanas de la creadora de contenido también le habían caído bien, a pesar de las diferencias que mantiene con Yina.

Artículos relacionados

“A mí las hermanitas de ella me cayeron bien, por Dios, siento que son bien… Sino que es que también la tienen muy complicada. Y esta está linda (Juliana), abogadita…”, comentó.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a los elogios de Westcol?

Poco después de que el segmento de Westcol, en el que hablaba de ella y de sus hermanas, se hiciera viral en redes sociales, Juliana Calderón compartió un corto audiovisual en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Westcol elogió a Juliana Calderón por su apariencia y cualidades personales
Westcol destaca la belleza y cualidades de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

En este video no solo reaccionó a los elogios del streamer, sino que también justificó su reacción frente a la decisión de Yina de retirarse de Stream Fighters 4 tras apenas 10 segundos de enfrentamiento.

Artículos relacionados

Aunque Juliana fue enfática en que no estaba de acuerdo con que un hombre se expresara de manera denigrante hacia una mujer, dijo entender la forma en la que él lo hizo, ya que, según sus propias palabras, ella también habría reaccionado de esa manera.

“Yo no perdono que un hombre se exprese tan feo de una mujer, o sea, eso no es perdonable, pero entiendo que Yina jugó con él, Yina le hizo una jugada maestra y por eso él sacó ese demonio que tiene por dentro. Es complejo el tema, porque si a mí una persona que no quiero, que no estimo, me hace semejante jugada, o sea, yo también reaccionaría de tal forma, y se le nota que le molestó, que Yina hirió los sentimientos de Westcol”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria en el programa Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

En medio de la polémica protagonizada por Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, el video desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Yina Calderón, Baby Demoni Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni: "No se desvivió sola"

Yina Calderón reveló que vio la entrevista de la pareja de Baby Demoni y no dudó en lanzar un tajante mensaje.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta responde con sarcasmo a quienes le dicen que les tiene envidia: “Niveles de niveles”

Nicolás Arrieta habla sobre la envidia hacia otros influencers y genera cientos de comentarios por su declaración.

Lo más superlike

Valentina Taguado

Valentina Taguado confesó que Claudia Bahamón le mintió descaradamente en el último reto de campo

Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores en redes, al revelar la mentira que le dijo Claudia Bahamón en el último reto de campo.

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe Talento nacional

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo