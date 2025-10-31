Juliana Calderón imitó el peinado de Andrea Valdiri y las redes no lo pasaron por alto

Juliana Calderón, la hermana menor de Yina Calderón, sorprendió con un inesperado look que muchos relacionaron con la influenciadora Andrea Valdiri, ya que es idéntico al peinado que la barranquillera lució durante su enfrentamiento con la polémica mujer en Stream Fighters 4.

¿Juliana Calderón planea disfrazarse de Andrea Valdiri para celebrar Halloween?

Una vez la joven empresaria compartió el curioso video en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, los internautas no dudaron en asegurar que Juliana se disfrazaría de Andrea Valdiri, tal como lució en su enfrentamiento con Yina Calderón.

Algunos dicen que a Yina le dio miedo de Valdiri | Foto del Canal RCN.

En el clip se puede ver a Juliana con el mismo peinado trenzado que la barranquillera utilizó aquel día, junto al corazón en el cabello que marcó el característico look de Valdiri en ese recordado momento que terminó en polémica tras el retiro de Yina Calderón a los 10 segundos del enfrentamiento.

“¿De qué será mi disfraz? Jajajaja, pendientes de mi perfil”, escribió la hermana menor de Yina Calderón junto al video de su nuevo peinado.

Por lo pronto, los internautas se mantienen a la expectativa de conocer el resultado final del disfraz que Juliana Calderón estaría preparando para este Halloween 2025, inspirado en el mediático encuentro entre su hermana Yina y la influenciadora Andrea Valdiri del pasado 18 de octubre.

¿Cómo fue el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Vale la pena recordar que el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 fue uno de los más esperados por los colombianos, pero también uno de los más polémicos. Al ser el combate estelar, los asistentes y espectadores virtuales esperaban que fuera el mejor de la noche, pero no resultó así.

Juliana Calderón se burla de las críticas hacia su hermana Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Tras pasar apenas 10 segundos del inicio del enfrentamiento entre ambas creadoras de contenido, Yina Calderón le expresó al réferi que se retiraba del combate, pues sabía que Valdiri la noquearía y no quería “darle el gusto”.

La furia del público fue tanta que muchos comenzaron a arrojarle comida y botellas plásticas, por lo que Calderón tuvo que ser escoltada hasta la salida para evitar que resultara lastimada.