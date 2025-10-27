Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón hunde a La Jesuu con contundente crítica mientras aplaude a Yina y Karina

Juliana Calderón habló 'sin pelos en la lengua' sobre Yina Calderón, Karina García y La Jesuu. Mencionó La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Juliana Calderón, La Jesuu, Karina García, Yina Calderón
Juliana Calderón hunde a La Jesuu con contundente crítica mientras aplaude a Yina y Karina | Foto del Canal RCN.

Las influencers y examigas Yina Calderón y Karina García se volverán a encontrar en un mismo espacio, pues ambas estarán participando en un reality internacional.

Tan pronto se supo la noticia de que las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 se verán en República Dominicana, Juliana Calderón dio su opinión y aprovechó para lanzar una pulla.

¿Qué elogió Juliana Calderón de Yina Calderón y Karina García?

A través de una historia en Instagram, Juliana Calderón expresó que las únicas que supieron aprovechar su paso por el reality del Canal RCN han sido su hermana, Yina Calderón, y Karina García.

En palabras de la abogada, el resto de famosos no fueron tan astutos como su hermana y la modelo paisa; de hecho, se fue en contra puntualmente de la influencer La Jesuu.

Juliana Calderón
Juliana Calderón es abogada de profesión | Foto del Canal RCN.

"Lindos, yo sí les voy a decir algo que es muy importante y es que las únicas dos personas que sí aprovecharon el reality aquí en Colombia, en La casa de los famosos, se llaman Yina Calderón y Karina García", dijo Juliana Calderón.

Entre sus argumentos, la influenciadora detalló que Yina y Karina son las que han logrado tener jugosos contratos, como el de Stream Fighters.

Asimismo, se refirió al reality de convivencia de República Dominicana en el que ambas estarán participando. Por ende, la dupla de influenciadoras se está internacionalizando.

Karina García, Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón participaron en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue la crítica que Juliana Calderón lanzó a La Jesuu?

Por otra parte, la hermana de Yina Calderón aprovechó para criticar a exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, ya que no ha visto que tengan contratos parecidos a los de su familiar o Karina García.

"Yo quiero saber dónde están los contratos de los demás exparticipantes... Sobre todo, yo sí quiero ver específicamente los contratos de esa tal Jesuu. Díganme dónde están los contratos de ella, como hizo una presentación tan olímpica en La casa de los famosos, yo sí los quiero ver", apostilló Juliana Calderón.

Vale agregar que Juliana y La Jesuu no se la llevan bien, ambas se han recriminado y tachado en redes sociales.

