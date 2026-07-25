Juliana Calderón habló sobre la identidad del padre de su bebé, ¿puso fin al misterio?

Juliana Calderón volvió a ser tema de conversación luego de referirse a la identidad del padre de su bebé. La creadora de contenido habló sobre este aspecto de su vida personal y respondió a las dudas que han surgido durante su embarazo.

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¿Juliana Calderón reveló quién es el padre de su bebé?

Desde que Juliana Calderón anunció su embarazo, una de las preguntas que más ha rondado entre sus seguidores es la identidad del padre de su bebé. La creadora de contenido ha mantenido ese detalle en reserva, alimentando la expectativa sobre el momento en el que finalmente decidirá compartirlo públicamente.

Anuncio del embarazo de Juliana Calderón (Foto de Freepik)

Ante la insistencia de sus seguidores, Juliana dejó claro que no se trata de un dato que vaya a permanecer oculto por mucho tiempo. Según explicó durante una dinámica realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la respuesta llegará durante la revelación de género de su bebé, evento que se realizará el próximo 2 de agosto y en el que, además de conocer si espera niño o niña, promete revelar varias sorpresas.

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“El día de la revelación claramente voy a decir muchas cosas”,aseguró, dejando la sensación de que ese momento no solo estará enfocado en el bebé, sino también en compartir detalles sobre la identidad del padre de su pequeño.

"Bebés, van a darse de cuenta de muchas sorpresas que hay, mucha información que tenemos entre esas voy a decir eso (quién es el papá), el 2 de agosto va a ser la revelación de mi bebé y claramente va a salir todo a la luz”

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Por ahora, Juliana mantiene la expectativa y parece haber elegido contar esta parte de su historia bajo sus propios tiempos, lejos de las especulaciones que han surgido desde que anunció su embarazo.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Juliana Calderón?

Vale la pena destacar que Juliana Calderón ha mantenido en reserva varios detalles de su embarazo, entre ellos la fecha exacta en la que llegará su bebé. Aunque la creadora de contenido ha compartido la emoción por esta nueva etapa, todavía no ha revelado cuántos meses de gestación tiene ni cuándo estaría previsto el nacimiento de su hijo.