Juliana Calderón explotó y respondió a la lluvia de críticas contra Yina Calderón

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, la defendió de las masivas críticas que ha recibido tras las polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas.

¿Qué críticas ha recibido Yina Calderón tras su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Decenas de famosos y miles de internautas han manifestado su apoyo a la influenciadora Andrea Valdiri en lo que será su enfrentamiento contra Yina Calderón el próximo 18 de octubre en 'Stream Fighters 4' en el Coliseo Live en Bogotá, donde ambas se medirán en un ring de boxeo.

Tras las polémicas que ha protagonizado la empresaria con varios famosos como la Jesuu, la Segura, Alfredo Redes, Valentina Lizcano, Emiro Navarro, Melissa Gate, entre otros, muchos han destacado cuánto esperan que la barranquillera pueda ganar dicha competencia.

¿Qué dijo Juliana Calderón tras la lluvia de críticas que ha recibido Yina Calderón?

Juliana Calderón decidió defender a su hermana de las críticas que ha recibido y el masivo apoyo que ha recibido Andrea Valdiri al respecto.

Indicó que ella defiende a su hermana porque es su familia, pero no entiende como muchos defiendan tanto a ciertos famosos cuando ni los conocen.

Señaló que no pueden pretender que ella no diga nada cuando Yina Calderón es su familia y si atacan a los suyos su reacción natural es defenderla.

"Yo pele* por mi familia, mi hermana, pero ustedes lo hacen por una persona que ni conocen, no la han visto ni una vez y ustedes agarránd*se", dijo.

Mencionó que a ella muchas personas la han sorprendido y la han dejado sin palabras, por lo que, destacó que no deberían cantar victoria sobre el posible triunfo de Andrea Valdiri, pues Yina Calderón podría llevarse la victoria.

"Ustedes no saben que pueda pasar y donde mi hermana me gane me les voy a reír a uno por uno, ojalá no se les cambie los papeles ", agregó.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra alejada de las redes sociales y concentrándose en ella misma para estar bien física y mentalmente para su enfrentamiento contra la creadora de contenido que hace poco llegó a Bogotá para ir adaptándose a la altura de la ciudad.