Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón explotó y respondió a la lluvia de críticas contra Yina Calderón

Juliana Calderón se pronunció tras la cantidad de críticas hacia Yina Calderón y el apoyo a Andrea Valdiri.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juliana Calderón y Yina Calderón
Juliana Calderón defiende a su hermana Yina de las críticas/Canal RCN

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, la defendió de las masivas críticas que ha recibido tras las polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas.

Artículos relacionados

¿Qué críticas ha recibido Yina Calderón tras su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Decenas de famosos y miles de internautas han manifestado su apoyo a la influenciadora Andrea Valdiri en lo que será su enfrentamiento contra Yina Calderón el próximo 18 de octubre en 'Stream Fighters 4' en el Coliseo Live en Bogotá, donde ambas se medirán en un ring de boxeo.

Yina Calderón es criticada y apoyan a Valdiri

Tras las polémicas que ha protagonizado la empresaria con varios famosos como la Jesuu, la Segura, Alfredo Redes, Valentina Lizcano, Emiro Navarro, Melissa Gate, entre otros, muchos han destacado cuánto esperan que la barranquillera pueda ganar dicha competencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón tras la lluvia de críticas que ha recibido Yina Calderón?

Juliana Calderón decidió defender a su hermana de las críticas que ha recibido y el masivo apoyo que ha recibido Andrea Valdiri al respecto.

Indicó que ella defiende a su hermana porque es su familia, pero no entiende como muchos defiendan tanto a ciertos famosos cuando ni los conocen.

Señaló que no pueden pretender que ella no diga nada cuando Yina Calderón es su familia y si atacan a los suyos su reacción natural es defenderla.

"Yo pele* por mi familia, mi hermana, pero ustedes lo hacen por una persona que ni conocen, no la han visto ni una vez y ustedes agarránd*se", dijo.

Juliana Calderón defiende a su hermana Yina

Mencionó que a ella muchas personas la han sorprendido y la han dejado sin palabras, por lo que, destacó que no deberían cantar victoria sobre el posible triunfo de Andrea Valdiri, pues Yina Calderón podría llevarse la victoria.

"Ustedes no saben que pueda pasar y donde mi hermana me gane me les voy a reír a uno por uno, ojalá no se les cambie los papeles ", agregó.

Artículos relacionados

Por ahora, Yina Calderón se encuentra alejada de las redes sociales y concentrándose en ella misma para estar bien física y mentalmente para su enfrentamiento contra la creadora de contenido que hace poco llegó a Bogotá para ir adaptándose a la altura de la ciudad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fallece la icónica actriz de Hollywood, Diane Keaton, a sus 79 años: su familia lo confirmó a medios internacionales. Talento internacional

¡Luto en el cine! Muere la legendaria actriz Diane Keaton ganadora del Oscar e ícono de Hollywood

Diane Keaton siempre será recordada por sus papeles en ‘El Padrino’ y ‘Annie Hall’, y pasará a la historia como una leyenda de Hollywood. Falleció a sus 79 años.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

Pareja de Fede Dorcaz se pronunció tras su inesperada muerte, “él no estaba en malos pasos”

Mariana Ávila se pronunció tras el lamentable hecho con su novio, y pidió justicia para el cantante.

Karina García le hace sorpresa a su entrenador de boxeo por su cumpleaños y comparan al deportista con Blessd. Karina García

Karina García sorprende a su entrenador por su cumpleaños y comparan al hombre con Blessd

Karina compartió la sorpresa que le dio a su entrenador para el enfrentamiento con Karely Ruíz y los internautas consideran que el deportista se parece a ex de la paisa.

Lo más superlike

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

La partida del fotógrafo Pepe Soho deja un vacío en el arte contemporáneo mexicano.

Celulares Tecnología

¿Cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular? Esto reveló la IA

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá