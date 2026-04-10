Juliana Calderón compartió desgarrador mensaje a tres meses de la muerte de su novio

Este viernes 10 de abril se cumplen tres meses de la muerte de Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo, entre ellos Juan Manuel Rodríguez, novio de la influenciadora Juliana Calderón. La joven empresaria compartió un desgarrador mensaje a propósito de esta lamentable fecha.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Juliana Calderón a tres meses de la muerte de su novio?

Durante este viernes 10 de abril, Juliana Calderón compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones alusivas a la muerte de su novio, Juan Manuel Rodríguez, con quien mantenía una relación bastante reservada que solo salió a la luz tras la tragedia.

Juliana Calderón conmueve con mensaje a tres meses de perder a su novio. (Foto Canal RCN).

La empresaria publicó varios videos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, en los que recopiló distintos momentos de la vida de Juan Manuel Rodríguez durante los últimos años, muchos de ellos junto a su primo Yeison Jiménez, quien también falleció el mismo día.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el desgarrador mensaje con el que acompañó las imágenes, ya que dejó ver los difíciles momentos que ha atravesado desde que se enteró de su muerte, así como el desconcierto por no entender por qué ocurrieron los hechos.

"Tres meses de todos los días preguntarle a Dios por qué tomó esa decisión", expresó.

El mensaje fue compartido precisamente cuando se cumplen tres meses de su muerte, una fecha que la empresaria decidió conmemorar recordando a su pareja y expresando el dolor que aún la acompaña.

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¿Cómo falleció Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón?

Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón, perdió la vida en el mismo accidente en el que falleció Yeison Jiménez. El joven, quien además era primo del cantante, hacía parte de su equipo de trabajo, por lo que lo acompañaba con frecuencia en sus presentaciones en vivo.

El 10 de enero abordó, junto a Yeison Jiménez y otras cuatro personas, la avioneta del artista en Paipa, Boyacá. Sin embargo, minutos después de despegar, la aeronave colisionó en una zona rural del sector, provocando la muerte de todos los ocupantes.