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Juliana Calderón arremete en contra famosa prima de Karola: así se defendió

Juliana Calderón rompe el silencio ante supuestas críticas de la prima de Karola y se despachó en su contra para defenderse.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juliana Calderón enfrenta a la prima de Karola y genera reacciones
Juliana Calderón responde a la prima de Karola. (Foto/ Canal RCN)

Durante los últimos días, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a que la prima de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra, arremetió en contra de algunas figuras públicas.

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Tras la participación de la creadora de contenido en el programa de la vida en vivo, Jeidy habló de quienes nombraban a su prima durante la competencia y por eso se despachó en contra de Yaya Muñoz y Juliana Calderón.

Ambas mujeres dieron sus contundentes respuestas, pero una tomó medidas drásticas, mientras que, la otra, dijo que no quería prestarle demasiada atención ara no darle foco.

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¿Qué le respondió Juliana Calderón a Jeidy, prima de Karola?

Jeidy, la prima que apareció dándole un saludo a Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia 2026, ha causado una gran polémica en los recientes días debido a sus acusaciones contra Yaya Muñoz, pero también habló de Juliana Calderón.

Juliana Calderón responde a la prima de Karola
Juliana Calderón rompe el silencio y responde a la prima de Karola. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la empresaria se pronunció en sus historias de Instagram en la tarde de este viernes 24 de abril y mencionó lo que Jeidy dijo ella.

Según Juliana, lo que expresó la influenciadora es que a ella no se le había notado la intervención estética que se realizó, misma que se hizo Karola y por eso las comparó, diciendo que a su prima le habría quedado bien.

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Por eso, Calderón arremetió en su contra y se defendió diciendo que no le iba prestar atención y hasta le dijo a Yaya que hiciera lo mismo.

“Este personaje que no tiene ni para operarse los s3n0s está super acomplejado porque no tiene lo que uno tiene. No le voy a dar ni siquiera importancia”, dijo Juliana.

Además, confesó que no le había dado respuesta porque en realidad no le importaba y al final de su declaración, se pregunto qué es de la vida de Karola porque no ha sabido más de ella.

Juliana Calderón rompe el silencio y responde a la prima de Karola
Juliana Calderón enfrenta a la prima de Karola y genera reacciones. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo la prima de Karola sobre Yaya Muñoz?

Jeidy causo furor en redes al decir que Yaya Muñoz era esc0rt y que, por eso, Jose Rodríguez le había terminado.

Además, expresó que pareciera que iban a despedir a la presentadora de su trabajo si no mencionaba a Karola y que, por eso, la nombraba tanto en el podcast.

Sin duda, esto generó la reacción de Yaya, quien defendió su buen nombre y confesó que el puso una titula bien sea para que presente las pruebas de un juez o se retracte de lo dicho.

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