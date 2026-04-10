Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanse Quintero reveló nuevos detalles del accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul

Juanse Quintero y Johanna Fadul se vieron involucrados en accidente de tránsito que quedó registrado en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanse Quintero revela impactantes detalles del accidente con Johanna Fadul
Juanse Quintero revela impactantes detalles del accidente con Johanna Fadul. (Foto Canal RCN | Freepik).

La pareja de actores Juanse Quintero y Johanna Fadul se vio involucrada en un accidente de tránsito a mediados de marzo que no solo dejó daños en su vehículo, sino que también involucró a una motociclista. Quince días después, se conocieron nuevos detalles de este aparatoso hecho que preocupó a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

La tarde del 26 de marzo Juanse Quintero compartió una serie de videos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mostró, sin mayor contexto, que había estado involucrado junto a Johanna Fadul en un accidente de tránsito.

Johanna Fadul y Juanse Quintero vivieron angustiante accidente
Johanna Fadul y Juanse Quintero vivieron angustiante accidente. (Foto Canal RCN | Freepik).

En el audiovisual se pudo apreciar el vehículo de la pareja con algunas abolladuras y rayones, además de una motociclista completamente alterada por lo que acababa de suceder. Pues al parecer un conductor habría chocado su moto ocasionada que esta impactara contra el auto de los actores.

Artículos relacionados

Así mismo, quedó en evidencia que el presunto responsable del accidente habría huido del lugar de manera inmediata.

¿Cuáles son los nuevos detalles del accidente de tránsito que sufrió Juanse Quintero y Johanna Fadul?

Ahora bien, quince días después de los hechos, se viralizó un corto video en el que Juanse Quintero aparece hablando sobre este hecho y dando mayores detalles de lo que ocurrió ese día. Según sus palabras, ese día se encontraba celebrando que había sido nominado a los Premios India Catalina cuando vio cómo una moto sin conductor impactó su camioneta.

Artículos relacionados

“Pasamos de la dicha a la angustia, porque justo estaba nominado a los Premios India Catalina como presentador favorito del público y de un momento a otro cuando estaba en llamada veo que una moto sin piloto nos choca por la Autopista Norte en Bogotá”, mencionó.

Así fue el accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero que quedó en video
Así fue el accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero que quedó en video. (Foto Canal RCN).

Quintero también mencionó que no hubo heridos y lo atribuyó a una supuesta intervención divina ya que la forma en la que ocurrieron los hechos hubiera podido haber sido peor.

“Creo que hubo intercepción divina, que fue un ángel lo que salvó a la chica Karen, porque perfectamente hubiera podido ser su cabeza contra nuestra camioneta, pero cuando voltee a mirar ella estaba de pie y no le pasó mayor cosa”, agregó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ex de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura Alina Lozano

Expareja de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura

Expareja de Alina Lozano reveló detalles de su ruptura y generó dudas sobre si realmente terminaron o es estrategia.

Isabella Ladera revela cómo el yoga la ayuda con sus dolores en el embarazo Influencers

Isabella Ladera conmueve al mostrar cómo se prepara para la llegada de su bebé: ¿cuándo nace?

Isabella Ladera le apostó al yoga prenatal para aliviar molestias en su avanzado embarazo.

Johanna Fadul se volvió tendencia en redes Johanna Fadul

Johanna Fadul generó reacciones: su baile desató comparación que no pasó desapercibida entre fans

Johanna Fadul se volvió tendencia en redes tras un video con el que los internautas aeguraron que mostró "sus pasos prohibidos".

Lo más superlike

Karina García genera conversación tras opinar de La casa de los famosos La casa de los famosos

Karina García da su polémica opinión sobre La casa de los famosos Colombia

Karina García rompe el silencio sobre cómo ve la convivencia en La casa de los famosos Colombia 2026 y genera polémica.

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Reconocida influencer es hospitalizada y su hijo lanza preocupante mensaje Influencers

Hospitalizan a reconocida influencer y su hijo lanza angustioso mensaje: "Recen por mi mamá"

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos