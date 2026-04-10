Juanse Quintero reveló nuevos detalles del accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul

La pareja de actores Juanse Quintero y Johanna Fadul se vio involucrada en un accidente de tránsito a mediados de marzo que no solo dejó daños en su vehículo, sino que también involucró a una motociclista. Quince días después, se conocieron nuevos detalles de este aparatoso hecho que preocupó a sus seguidores.

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¿Cómo fue el accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

La tarde del 26 de marzo Juanse Quintero compartió una serie de videos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mostró, sin mayor contexto, que había estado involucrado junto a Johanna Fadul en un accidente de tránsito.

Johanna Fadul y Juanse Quintero vivieron angustiante accidente. (Foto Canal RCN | Freepik).

En el audiovisual se pudo apreciar el vehículo de la pareja con algunas abolladuras y rayones, además de una motociclista completamente alterada por lo que acababa de suceder. Pues al parecer un conductor habría chocado su moto ocasionada que esta impactara contra el auto de los actores.

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Así mismo, quedó en evidencia que el presunto responsable del accidente habría huido del lugar de manera inmediata.

¿Cuáles son los nuevos detalles del accidente de tránsito que sufrió Juanse Quintero y Johanna Fadul?

Ahora bien, quince días después de los hechos, se viralizó un corto video en el que Juanse Quintero aparece hablando sobre este hecho y dando mayores detalles de lo que ocurrió ese día. Según sus palabras, ese día se encontraba celebrando que había sido nominado a los Premios India Catalina cuando vio cómo una moto sin conductor impactó su camioneta.

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“Pasamos de la dicha a la angustia, porque justo estaba nominado a los Premios India Catalina como presentador favorito del público y de un momento a otro cuando estaba en llamada veo que una moto sin piloto nos choca por la Autopista Norte en Bogotá”, mencionó.

Así fue el accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero que quedó en video. (Foto Canal RCN).

Quintero también mencionó que no hubo heridos y lo atribuyó a una supuesta intervención divina ya que la forma en la que ocurrieron los hechos hubiera podido haber sido peor.