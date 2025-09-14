Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanes rompió el silencio sobre el fallecimiento de su mamá con sentido mensaje

Con un sentido mensaje, Juanes habló por primera vez del fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez.

Juanes se pronunció sobre el fallecimiento de su madre
Juanes rompió el silencio tras la partida de su madre: este fue su emotivo mensaje. (Foto AFP: Bridget Bennett).

El pasado miércoles 10 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, quien este domingo 14 de septiembre rompió el silencio para hablar por primera vez sobre su lamentable pérdida.

¿Qué dijo Juanes sobre el fallecimiento de su mamá, Alicia Vásquez?

En una reciente publicación por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanes compartió un emotivo carrete de fotografías en el que recopiló las fotografías más destacadas de difunta madre Alicia Vásquez, entre las que destacó una en específico: una de su madre abrazándolo con gran protección.

Juanes de luto
Fallece la madre de Juanes/AFP: Michael TRAN

En un extenso mensaje lleno de amor y sentimientos encontrados, Juanes destacó varias cualidades que caracterizaron a su madre a lo largo de su vida: sabia, generosa, optimista y la mejor mamá, abuela y esposa, además de contar con un sentido del humor inigualable.

El cantante colombiano expresó que, aunque la ausencia de su madre le dejaba un gran vacío tenía la certeza de que ella siempre estaría a su lado, tal y como lo hizo en vida.

“Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno”.

Juanes agradeció a sus fans por los mensajes de aliento tras el fallecimiento de su mamá

Así mismo, Juanes aprovechó el emotivo momento para agradecerle a sus fanáticos por todos los mensajes que le han enviado desde que se dio a conocer el fallecimiento de su madre, quien dejó este mundo el pasado 8 de septiembre a la 1 de mañana.

Juanes comparte emotiva imagen de su madre y Dante
Juanes conmueve al compartir foto de su difunta madre junto a su hijo Dante. (Foto AFP: Arturo Holmes).

El cantante comentó que, aunque sabía que el duelo era algo que seguramente durará toda su vida, continúa buscando la fuerza para continuar.

“Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia”.

