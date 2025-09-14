Juanes rompió el silencio sobre el fallecimiento de su mamá con sentido mensaje

El pasado miércoles 10 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, quien este domingo 14 de septiembre rompió el silencio para hablar por primera vez sobre su lamentable pérdida.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

¿Qué dijo Juanes sobre el fallecimiento de su mamá, Alicia Vásquez?

En una reciente publicación por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanes compartió un emotivo carrete de fotografías en el que recopiló las fotografías más destacadas de difunta madre Alicia Vásquez, entre las que destacó una en específico: una de su madre abrazándolo con gran protección.

Fallece la madre de Juanes/AFP: Michael TRAN

En un extenso mensaje lleno de amor y sentimientos encontrados, Juanes destacó varias cualidades que caracterizaron a su madre a lo largo de su vida: sabia, generosa, optimista y la mejor mamá, abuela y esposa, además de contar con un sentido del humor inigualable.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

El cantante colombiano expresó que, aunque la ausencia de su madre le dejaba un gran vacío tenía la certeza de que ella siempre estaría a su lado, tal y como lo hizo en vida.

“Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno”.

Juanes agradeció a sus fans por los mensajes de aliento tras el fallecimiento de su mamá

Así mismo, Juanes aprovechó el emotivo momento para agradecerle a sus fanáticos por todos los mensajes que le han enviado desde que se dio a conocer el fallecimiento de su madre, quien dejó este mundo el pasado 8 de septiembre a la 1 de mañana.

Juanes conmueve al compartir foto de su difunta madre junto a su hijo Dante. (Foto AFP: Arturo Holmes).

El cantante comentó que, aunque sabía que el duelo era algo que seguramente durará toda su vida, continúa buscando la fuerza para continuar.

“Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia”.