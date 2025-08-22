Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanes revela cómo logró superar una de las etapas más difíciles de su vida

En una sincera confesión, Juanes reveló cómo enfrentó su relación con el alcohol y el papel de su familia en su proceso de superación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Juanes aseguró que, pese a las adversidades, hoy vive con gratitud y en paz.
Más allá de la fama, Juanes compartió la dura historia que lo marcó como hermano, hijo y ser humano. Foto AFP Arturo Holmes

El cantante colombiano Juanes, uno de los artistas más influyentes de la música latina en las últimas décadas, abrió su corazón en una reciente entrevista para reflexionar sobre una etapa difícil de su vida, la relación que llegó a tener con el alcohol y el proceso que atravesó para superarla.

¿Cuál fue la confesión que sorprendió a los seguidores de Juanes?

Conocido por éxitos mundiales como La camisa negra y por su activismo social, el músico de 53 años sorprendió a sus seguidores al confesar que, aunque durante gran parte de su juventud se mantuvo alejado de conductas negativas, en un momento de su carrera se vio envuelto en un consumo excesivo que llegó a convertirse en una rutina diaria.

Con sinceridad, Juanes contó cómo pasó de evitar excesos a enfrentarse con un consumo diario que logró superar.
Juanes sorprendió al hablar de la difícil etapa en la que el alcohol llegó a dominar su vida. Su testimonio inspira. | Foto AFP: Darren Eagles / GETTY IMAGES

Durante la conversación con la periodista chilena Javiera Quiroga, en su pódcast, Juanes recordó que hasta los 38 años jamás había fumado ni bebido.

Sin embargo, la fama, la presión del trabajo y la constante necesidad de rendir en el escenario terminaron por abrirle una puerta peligrosa, lo que comenzó con una copa ocasional, poco a poco escaló hasta convertirse en un hábito que lo acompañaba a diario.

¿Cómo fue la experiencia de Juanes superando sus problemas con el alcohol?

El artista reveló que llegó a beber botellas enteras de licor, convencido de que era solo una forma de divertirse y desinhibirse, aunque en realidad estaba llenando un vacío emocional.

Juanes admitió que nunca se vio en situaciones riesgosas ni escándalos, pero la dependencia al alcohol le provocó ansiedad, bajo rendimiento en el trabajo y un malestar constante que afectaba tanto su vida personal como profesional.

¿Cuál fue el rol de la familia en el proceso de superación de Juanes?

El músico también reconoció que sus hijos jugaron un papel crucial en la decisión de cambiar, como padre de Luna, Paloma y Dante, entendió que debía darles un ejemplo diferente.

Después de haber trabajado en su bienestar físico y mental, Juanes asegura que ha encontrado un balance, ya no necesita del alcohol para socializar ni para subirse a un escenario.

“Nunca es tarde para cambiar”: el poderoso mensaje de Juanes tras revelar su lucha y recuperación.
Aunque admite que disfruta de una copa de vino en una cena especial, aprendió a poner límites claros, y envió un mensaje poderoso sobre la importancia de la autoconciencia, la salud mental y la resiliencia.

Su testimonio recuerda que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden enfrentar luchas silenciosas, y que pedir ayuda o hacer un cambio nunca es tarde.

