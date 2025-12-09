Juanes recordó a su difunta madre con una emotiva foto junto a su hijo Dante

Tras dos días de la confirmación del lamentable fallecimiento de su madre, el cantante colombiano Juanes reapareció por medio de sus redes sociales con una conmovedora publicación dedicada principalmente a su hijo Dante, y en la que recordó a la mujer.

¿Cuál fue la publicación con la que Juanes recordó a su difunta madre?

En una reciente publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanes compartió una emotiva publicación enfocada principalmente a su hijo Dante, con la que aprovechó para recordar a su difunta madre.

Fallece la madre de Juanes/AFP: Michael TRAN

El reconocido cantante colombiano publicó dos fotografías: la primera de su hijo Dante cuando este era apenas un niño, y la segunda de su mamá Alicia Vásquez, junto al menor, esto con motivo del cumpleaños número 16.

La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje con el que Juanes celebró un año más de vida del menor, y le agradeció por haber sido tan especial con su abuela en vida. Así mismo, destacó grandes cualidades de su hijo por las que se sentía orgulloso de él.

Juanes recuerda a su madre fallecida con emotiva publicación familiar (AFP: JOAQUIN SARMIENTO)

“Hoy estás de cumpleaños loco @dantemonococo. Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos. Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. ¡Te adoro loco loco! Te celebro hoy y siempre, feliz cumpleaños”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la mamá de Juanes?

El pasado miércoles 10 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, a los 95 años. Según información de Entretenimiento RCN, la mujer se encontraba en Medellín cuando ocurrió el lamentable hecho que hoy enluta a la familia del artista.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, ya que ni Juanes ni su familia han dado declaraciones al respecto. La primera confirmación oficial sobre el fallecimiento provino de una reciente publicación del propio cantante.