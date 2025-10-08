Juanes recibe sorpresa inolvidable de Karen Martínez y Juan Luis Guerra en su cumpleaños

Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, celebró sus 53 años de vida en un lugar muy especial: el Estadio Atanasio Girardot, en plena Feria de las Flores. El evento, uno de los más importantes para los antioqueños, se convirtió en el escenario perfecto para que el ícono del rock colombiano compartiera con sus seguidores una fecha tan significativa. El ambiente estaba cargado de energía y emoción desde el inicio, pero nadie esperaba la sorpresa que estaba por llegar.

¿Qué sorpresa recibió Juanes durante su presentación?

Cuando Juanes estaba en plena interpretación, la música se silenció inesperadamente. Pensando que se trataba de un problema técnico, siguió animando a su banda para continuar, sin imaginar que lo que venía sería muy distinto. Fue entonces cuando su esposa, Karen Martínez, apareció junto a Juan Luis Guerra, con un pastel adornado con velas encendidas.

Juanes celebra su cumpleaños con sorpresa de Karen Martínez y Juan Luis Guerra

La escena sorprendió y conmovió a Juanes, que entre risas y emoción recibió el detalle frente a miles de espectadores, quienes no dudaron en unirse a la celebración con aplausos.

¿Qué sentimientos expresó Juanes tras la sorpresa de Juan Luis Guerra?

Horas después del al evento, Juanes utilizó sus redes sociales para compartir con el mundo ese momento lleno de afecto y gratitud. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver la reacción sincera del cantante, quien confesó que al principio pensó que la falla en el audio era real.

Acompañó el clip con un mensaje en el que resaltó lo especial que fue la sorpresa: “No me esperaba este momento. Se quedan cortas las palabras. Gracias de todo corazón @juanluisguerra por este regalo de cumpleaños. Gracias Medellín, siempre regresar a ti es mágico”. Este gesto reflejó el vínculo profundo que tiene con su ciudad natal y el respeto hacia sus colegas.

¿Cómo siguió la fiesta musical tras el homenaje a Juanes?

La celebración no terminó con el pastel. El concierto continuó con presentaciones de artistas invitados que mantuvieron a la multitud entusiasmada y bailando hasta el cierre. La variedad de estilos musicales que se vivió esa noche hizo que el público disfrutara de un repertorio dinámico y memorable. Sin embargo, sin duda, el instante en que Juanes fue homenajeado quedó grabado como uno de los momentos más emotivos y especiales de esta edición de la Feria de las Flores.