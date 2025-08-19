Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanes habló sobre la dura historia familiar que marcó su vida y su carrera

El cantante colombiano habló sobre la enfermedad de su hermana, la pérdida y los retos que lo llevaron a replantear su vida personal.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Juanes aseguró que, pese a las adversidades, hoy vive con gratitud y en paz.
Más allá de la fama, Juanes compartió la dura historia que lo marcó como hermano, hijo y ser humano. Foto AFP Arturo Holmes

Con más de dos décadas de trayectoria, Juanes se ha consolidado como una de las voces más queridas de la música latina, sin embargo, detrás de los éxitos, los conciertos y los premios internacionales, se esconde una historia marcada por el dolor y las luchas personales que han moldeado no solo a su carrera, sino también a su vida.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las confesiones de Juanes durante su entrevista en un Podcast?

El cantante colombiano confesó en un pódcast algunos de los capítulos más difíciles, entre ellos el proceso que vivió junto a su familia debido al estado de salud de su hermana, quien permaneció en coma durante 27 años tras complicaciones en el parto de su primera hija.

A principios de los años noventa, Luz Cecilia la hermana de Juanes esperaba un bebé, y aunque la noticia había llenado de alegría a todos, fue una felicidad que terminó durante el parto, cuando sufrió una emergencia médica que la dejó en estado vegetativo.

Y aunque su hermana permanecía físicamente presente, la falta de conexión real era un recordatorio constante del vacío que Juanes reconoció que fueron casi tres décadas de incertidumbre, hasta que en 2019 llegó la despedida definitiva.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la situación sentimental que atravesó Juanes durante esta etapa de su vida?

En medio del éxito mundial, el matrimonio con la modelo Karen Martínez y el nacimiento de sus hijos parecían darle estabilidad, sin embargo, Juanes confesó que el ritmo de trabajo lo llevó a una profunda crisis emocional que lo hizo detenerse y buscar un nuevo rumbo.

Juanes confesó cómo el dolor familiar lo transformó en el artista y hombre que es hoy.
Más allá de la fama, Juanes compartió la dura historia que lo marcó como hermano, hijo y ser humano. (Foto: Getty Images Vía AFP /Darren Eagles)

Artículos relacionados

¿Cómo se encuentra actualmente Juanes tras haber superado este doloroso capítulo de su vida?

Juanes asegura sentirse en paz, y haber enfrentado la enfermedad de su hermana, la pérdida de su padre y sus propios excesos lo hicieron valorar la vida de otra manera.

Juanes aseguró que, pese a las adversidades, hoy vive con gratitud y en paz.
Juanes recordó los 27 años que su hermana permaneció en coma tras complicaciones en el parto. FOTO: Bridget BENNETT / AFP

Su historia, lejos de mostrarlo como una estrella inalcanzable, lo presenta como un hombre que aprendió a levantarse una y otra vez, demostrando que detrás del artista hay un ser humano dispuesto a seguir adelante con gratitud y esperanza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristina Hurtado Cristina Hurtado

Mateo, el hijo de Cristina Hurtado, sorprende con una travesura en casa

Mateo, el hijo menor de Cristina Hurtado, protagonizó un momento inolvidable al escalar un clóset, desatando risas y ternura en redes.

Adele dejó los escenarios por un tiempo, pero su reaparición en público emocionó a sus seguidores. Adele

Adele reaparece en un exclusivo evento social tras meses de ausencia

Adele sorprendió al aparecer en un evento junto a Rich Paul, meses después de anunciar una pausa indefinida en su carrera musical.

Madonna, la diva del pop escogió Italia para recibir sus 67 años con una celebración muy especial. Madonna

Madonna celebró su cumpleaños 67 con un ritual poco común

Madonna, la reina del pop celebró su cumpleaños 67 en Italia, disfrutando del Palio de Siena y rodeada de un ambiente familiar y cultural.

Lo más superlike

Jorge Rausch tomó medidas con los participantes MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Rausch regañó a los participantes de MasterChef Celebrity y les quitó beneficio

El chef Jorge Rausch les llamó la atención a los participantes de MasterChef Celebrity y les puso 'castigo' por esta razón.

La decisión de Ángela Aguilar que demuestra su cariño por la hija de Nodal Ángela Aguilar

Christian Nodal sorprende al ignorar a Ángela Aguilar en pleno escenario | VIDEO

Festivos en Colombia: descubre cuándo será el próximo descanso largo del año Viral

¿Cuándo será el próximo festivo en Colombia y qué día de la semana cae?

Estrés Salud

La lista negra: los cinco hábitos que arruinan la felicidad después de los 20 años

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales