Juanes habló sobre la dura historia familiar que marcó su vida y su carrera

Con más de dos décadas de trayectoria, Juanes se ha consolidado como una de las voces más queridas de la música latina, sin embargo, detrás de los éxitos, los conciertos y los premios internacionales, se esconde una historia marcada por el dolor y las luchas personales que han moldeado no solo a su carrera, sino también a su vida.

¿Cuáles fueron las confesiones de Juanes durante su entrevista en un Podcast?

El cantante colombiano confesó en un pódcast algunos de los capítulos más difíciles, entre ellos el proceso que vivió junto a su familia debido al estado de salud de su hermana, quien permaneció en coma durante 27 años tras complicaciones en el parto de su primera hija.

A principios de los años noventa, Luz Cecilia la hermana de Juanes esperaba un bebé, y aunque la noticia había llenado de alegría a todos, fue una felicidad que terminó durante el parto, cuando sufrió una emergencia médica que la dejó en estado vegetativo.

Y aunque su hermana permanecía físicamente presente, la falta de conexión real era un recordatorio constante del vacío que Juanes reconoció que fueron casi tres décadas de incertidumbre, hasta que en 2019 llegó la despedida definitiva.

¿Cómo fue la situación sentimental que atravesó Juanes durante esta etapa de su vida?

En medio del éxito mundial, el matrimonio con la modelo Karen Martínez y el nacimiento de sus hijos parecían darle estabilidad, sin embargo, Juanes confesó que el ritmo de trabajo lo llevó a una profunda crisis emocional que lo hizo detenerse y buscar un nuevo rumbo.

Más allá de la fama, Juanes compartió la dura historia que lo marcó como hermano, hijo y ser humano. (Foto: Getty Images Vía AFP /Darren Eagles)

¿Cómo se encuentra actualmente Juanes tras haber superado este doloroso capítulo de su vida?

Juanes asegura sentirse en paz, y haber enfrentado la enfermedad de su hermana, la pérdida de su padre y sus propios excesos lo hicieron valorar la vida de otra manera.

Juanes recordó los 27 años que su hermana permaneció en coma tras complicaciones en el parto. FOTO: Bridget BENNETT / AFP

Su historia, lejos de mostrarlo como una estrella inalcanzable, lo presenta como un hombre que aprendió a levantarse una y otra vez, demostrando que detrás del artista hay un ser humano dispuesto a seguir adelante con gratitud y esperanza.