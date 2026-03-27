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Así reaccionó Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez, tras su salida de La casa de los famosos

Juan Pablo Restrepo reaccionó con sorpresa e inconformidad ante la salida de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez, reaccionó tras su salida de La casa de los famosos
Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez, se mostró frustrado tras la eliminación / (Fotos del Canal RCN)

La salida de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia desató inesperadas reacciones dentro y fuera del reality. Su pareja, Juan Pablo Restrepo, llamó la atención al mostrar cómo vivió este momento.

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¿Por qué Manuela Gómez salió de La casa de los famosos Colombia?

El regreso del camión de la mudanza al reality sorprendió a los participantes y seguidores. En esta ocasión, se llevó a Manuela Gómez, provocando reacciones inmediatas en la casa y en redes sociales.

¿Por qué Manuela Gómez salió de La casa de los famosos Colombia?
Manuela Gómez salió en el camión de la mudanza de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El mecanismo consistió en que los mismos participantes eligieran a quien consideraban como “mueble” dentro del programa. En el confesionario, diez de ellos votaron por Manuela, y ella también se votó a sí misma.

No es la primera vez que ocurre una salida de este tipo: anteriormente, Maiker fue eliminado bajo un mecanismo similar, generando múltiples reacciones tras su inesperadada despedida.

Durante su participación, Manuela había mencionado en varias ocasiones que no estaba pasando por un buen momento y que extrañaba a su hija, factores que marcaron su paso reciente dentro del reality.

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¿Cómo reaccionaron los participantes de La casa de los famosos tras la eliminación de Manuela Gómez?

Al enterarse de la noticia, los compañeros mostraron sorpresa y afecto hacia Manuela. Muchos la abrazaron y, al subir al camión, comenzaron a cantar “te queremos Manuela, te queremos”, evidenciando su cercanía con ella.

Yuli Ruiz rompió en llanto, comentó que no esperaba que la situación sucediera de esa manera y resaltó la amistad que había desarrollado con Manuela. Carola indicó que debía mantenerse firme y apoyar a su amiga, demostrando solidaridad ante la salida de la participante.

¿Cómo reaccionaron los participantes de La casa de los famosos tras la eliminación de Manuela Gómez?
Yuli Ruiz rompió en llanto tras la eliminación de Manuela Gómez / (Foto del Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Juan Pablo Restrepo tras la salida de Manuela Gómez?

Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez, siguió de cerca la transmisión de La casa de los famosos desde el momento en que se anunció el regreso del camión de la mudanza.

Durante la transmisión, compartió varios videos en los que se podía notar su nerviosismo mientras esperaba el resultado. En varias ocasiones expresó su deseo de que Manuela se mostrara firme ante lo que sucedía dentro del programa y dijo:

“Manuela, párese de una vez pa’ que les dé rabia”.

Al momento de conocer oficialmente que su pareja había sido eliminada, no dudó en manifestar su frustración.

El momento fue ampliamente compartido por los internautas, quienes destacan que el apoyo que Restrepo le ha brindado a Manuela en cada étapa de su participación en el reality.

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