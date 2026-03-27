El nombre de Daneidy Barrera, o más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras estar en prisión a causa de unos daños presentados en una estación de TransMilenio en la ciudad de Bogotá.

Por su parte, Epa Colombia ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras algunos escándalos presentados, según un informe compartido por parte de Noticias RCN, en donde se reveló que ha tenido ciertos privilegios.

Entre tanto, miles de internautas se han encontrado bajo la expectativa de cómo luce en la actualidad Daphne Samara, la hija de Epa Colombia, quien está mucho más grande tras reciente fotografía compartida por Karol Samantha.

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¿Qué fotografía compartió Karol Samantha, pareja de Epa Colombia sobre su hija?

Tras el complicado momento por el que ha estado atravesando Epa Colombia al estar en prisión, Karol Samantha, su prometida ha sido la encargada de llevar a cabo todos los proyectos de su pareja.

Este video salió a la luz de la hija de Epa Colombia. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Karol Samantha acaparó la atención mediática por parte de sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 74 mil seguidores.

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En el video se refleja que la pequeña tiene un gran parecido con Karol Samantha al tener los ojos azules, pero también, con Epa Colombia por algunas facciones en su rostro tras algunas similitudes presentadas, también, en algunos gestos que ha tenido en lo que se refleja que ha adoptado cualidades de la influenciadora colombiana.

¿Qué se sabe acerca del caso de Epa Colombia en la actualidad al estar en prisión?

Esto se sabe sobre el caso de Epa Colombia. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que uno de los casos más mediáticos que se han presentado por parte de una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país se trata acerca de Epa Colombia, quien, ha sido tendencia por estar en prisión.

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En la actualidad, Epa Colombia está recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía tras los desafortunados hechos presentados en el pasado a causa de unos daños en contra de una estación de TransMilenio hace varios años.

Por el momento, sus seguidores han estado pendientes acerca de lo que ha ocurrido con su caso desde que se encuentra en prisión, enviándole mensajes de apoyo.