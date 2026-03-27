Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce en la actualidad la Daphne Samara, hija de Epa Colombia: este video salió a la luz

Sale a la luz un video de cómo luce Daphne Samara, hija de Epa Colombia e internautas se sorprenden con su parecido.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así luce en la actualidad la Daphne Samara, hija de Epa Colombia: este video salió a la luz
¿Cómo luce la hija de Epa Colombia en la actualidad? | Foto: Canal RCN

El nombre de Daneidy Barrera, o más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras estar en prisión a causa de unos daños presentados en una estación de TransMilenio en la ciudad de Bogotá.

Por su parte, Epa Colombia ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras algunos escándalos presentados, según un informe compartido por parte de Noticias RCN, en donde se reveló que ha tenido ciertos privilegios.

Entre tanto, miles de internautas se han encontrado bajo la expectativa de cómo luce en la actualidad Daphne Samara, la hija de Epa Colombia, quien está mucho más grande tras reciente fotografía compartida por Karol Samantha.

Artículos relacionados

¿Qué fotografía compartió Karol Samantha, pareja de Epa Colombia sobre su hija?

Tras el complicado momento por el que ha estado atravesando Epa Colombia al estar en prisión, Karol Samantha, su prometida ha sido la encargada de llevar a cabo todos los proyectos de su pareja.

Así luce en la actualidad la Daphne Samara, hija de Epa Colombia: este video salió a la luz
Este video salió a la luz de la hija de Epa Colombia. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Karol Samantha acaparó la atención mediática por parte de sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 74 mil seguidores.

Artículos relacionados

En el video se refleja que la pequeña tiene un gran parecido con Karol Samantha al tener los ojos azules, pero también, con Epa Colombia por algunas facciones en su rostro tras algunas similitudes presentadas, también, en algunos gestos que ha tenido en lo que se refleja que ha adoptado cualidades de la influenciadora colombiana.

¿Qué se sabe acerca del caso de Epa Colombia en la actualidad al estar en prisión?

Así luce en la actualidad la Daphne Samara, hija de Epa Colombia: este video salió a la luz
Esto se sabe sobre el caso de Epa Colombia. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que uno de los casos más mediáticos que se han presentado por parte de una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país se trata acerca de Epa Colombia, quien, ha sido tendencia por estar en prisión.

Artículos relacionados

En la actualidad, Epa Colombia está recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía tras los desafortunados hechos presentados en el pasado a causa de unos daños en contra de una estación de TransMilenio hace varios años.

Por el momento, sus seguidores han estado pendientes acerca de lo que ha ocurrido con su caso desde que se encuentra en prisión, enviándole mensajes de apoyo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate causó revuelo tras revelar la verdadera razón por la que se volvió famosa Melissa Gate

Melissa Gate causó revuelo tras revelar la verdadera razón por la que se volvió famosa: ¿qué dijo?

Melissa Gate llamó la atención al compartir el motivo que la impulsó a crecer en redes y aparecer en todas las pantallas.

Jhonny Rivera arremete contra Giovanny Ayala tras críticas a su boda Jhonny Rivera

Jhonny Rivera arremete contra Giovanny Ayala por críticas a su boda

Jhonny Rivera respondió a Giovanny Ayala tras críticas a su boda y desató debate en redes sociales.

Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez, reaccionó tras su salida de La casa de los famosos Manuela Gómez

Así reaccionó Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez, tras su salida de La casa de los famosos

Juan Pablo Restrepo reaccionó con sorpresa e inconformidad ante la salida de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Manuela Gómez tuvo un último enfrentamiento. Manuela Gómez

Así fue el último enfrentamiento de Manuela Gómez antes de salir eliminada en el camión de la mudanza

Manuela Gómez vivió un intenso enfrentamiento con Valentino Lázaro antes de salir eliminada en el camión de la mudanza.

Vuelve el Master Training UAO - RCN con enfoque en televisión en vivo Producciones RCN

Vuelve la iniciativa que acerca a nuevos talentos al mundo de la TV en vivo: ¿De qué se trata?

Mujer vinculada con Blessd se pronunció y aseguró tener más pruebas. Blessd

Modelo vinculada con Blessd rompe el silencio tras los señalamientos: "ya habría mostrado pruebas”

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental Salud

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud