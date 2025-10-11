Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Pablo Llano rompió el silencio sobre el cambio que marcó su vida después de los 40: esto dijo

Juan Pablo Llano se pronunció acerca de los cambios físicos, sentimentales y emocionales después de los 40 años.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué cambios ha tenido Juan Pablo Llano en su vida? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, el chef de MasterChef Jorge Rausch y el actor Fernando Solórzano, más conocido como ‘El Flaco Solórzano’, se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras el lanzamiento de su pódcast llamado: ‘Los Andropáusicos’.

Además, ambas celebridades han acaparado la atención mediática al invitar al actor colombiano Juan Pablo Llano, quien reveló varios detalles de su vida, en especial, acerca de los cambios que ha sentido a nivel físico y emocional en los últimos años.

¿Qué confesiones hizo Juan Pablo Llano acerca de los cambios que ha sentido a nivel personal en los últimos años?

En el pódcast de ‘Los Andropáusicos’, Jorge Rausch y El Flaco Solórzano, hicieron una variedad de confesiones acerca de los cambios físicos que han sentido en los últimos años, en especial, por la vida s3x#al masculina después de los 40

Por esta razón, Juan Pablo expresó varios de los cambios que ha sentido en la actualidad con su respectiva edad. Así también, detalló qué cambio ha tenido con respecto a su t3stost3ron#, expresando las siguientes palabras:

“Afortunadamente por el deporte y la alimentación, los niveles míos de t3stost3ron# están bien. Además, hay suplementos que ayudan mucho aparte del TRT, los cuales ayudan a tener una mejoría”, agregó Juan Pablo.

¿Qué confesiones hizo Juan Pablo Llano en el pódcast de Rausch y El Flaco Solórzano? | Foto: Canal RCN

Sin duda, la conversación generó un debate por parte de Juan Pablo, Rausch y El Flaco, quienes debatieron acerca de los cambios físicos que se tiene después de una respectiva edad, en especial, si se tiene una relación sentimental.

¿Quién es Catalina Gómez, la actual pareja de Juan Pablo Llano?

Recordemos que, Juan Pablo Llano fue uno de los participantes de la temporada de MasterChef Celebrity en el año 2024, en el que cautivó a los televidentes con su gran habilidad gastronómica y disciplina que adquirió a lo largo de la competencia.

Por su parte, Juan Pablo no solo ha acaparado la atención por parte de sus seguidores por su talento como actor, sino que también, por la especial relación sentimental que tiene con su actual esposa, Catalina Gómez.

En la actualidad, Catalina Gómez cuenta con más de un millón de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte varios detalles de su vida, en especial, al ser comunicadora social y periodista y, también, creadora de contenido digital.

