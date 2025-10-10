Juan David Tejada reveló que extraña a Aida Merlano y confesó qué lo enamoró de ella

El empresario Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano, habló sobre la influenciadora.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿Juan David Tejada extraña a Aida Victoria Merlano?

El hombre conocido también como "el agropecuario" fue interrogado sobre si extraña a la creadora de contenido y la familia que estaba conformando con ella, a lo que confesó que sí, pero aclaró que entiende que si no funcionó su relación debe aceptarlo.

"Sí claro, como el sueño de todos nosotros los hombres nos gustaría darle un hogar a nuestros hijos, pero lastimosamente no se pudo entonces hay que tratar de hacer el papel bien no estando junto a ella", dijo en entrevista con José Esteban Mora.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

¿Qué enamoró a Juan David Tejada de Aida Victoria Merlano?

Asimismo, la expareja de la barranquillera también fue cuestionado sobre qué fue eso que lo enamoró de la influenciadora, a lo que él confesó que su forma de ser y lo transparente que es.

"Ella es muy buena mujer y buena persona. Lo que más me enamoró fue la forma de ser de ella, lo directa, que si te tiene que decir algo te lo dice en la cara", agregó.

De igual manera, reiteró que su relación no se dio por ninguna infidelidad de ninguna de las partes, sino por diferencias entre ellos.

Detalló que siempre que lo ven con mujeres le inventan que está involucrado con ella, pero en realidad está soltero.

Por el momento, ambos sostienen una relación cordial por el bienestar de su hijo Emiliano, quien nació el pasado 29 de julio.

Cabe destacar que, Aida Victoria Merlano contó que pocos días después de haber dado a luz a su pequeño decidió terminar su matrimonio con el agropecuario.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

Por ahora, miles de fanáticos guardar la esperanza de que los dos puedan reconciliarse y conformen la familia que tanto anhelaban, mientras que otros no han parado de criticarlos.

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano sigue disfrutando de su maternidad, que tanto soñó, y entreteniendo a sus admiradores en redes sociales con sus particulares ocurrencias, que sacan tantas risas a todos.