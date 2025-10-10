Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada reveló que extraña a Aida Merlano y confesó qué lo enamoró de ella

Juan David Tejada habló tras su ruptura con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano /Canal RCN

El empresario Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano, habló sobre la influenciadora.

Artículos relacionados

¿Juan David Tejada extraña a Aida Victoria Merlano?

El hombre conocido también como "el agropecuario" fue interrogado sobre si extraña a la creadora de contenido y la familia que estaba conformando con ella, a lo que confesó que sí, pero aclaró que entiende que si no funcionó su relación debe aceptarlo.

"Sí claro, como el sueño de todos nosotros los hombres nos gustaría darle un hogar a nuestros hijos, pero lastimosamente no se pudo entonces hay que tratar de hacer el papel bien no estando junto a ella", dijo en entrevista con José Esteban Mora.

Artículos relacionados

¿Qué enamoró a Juan David Tejada de Aida Victoria Merlano?

Asimismo, la expareja de la barranquillera también fue cuestionado sobre qué fue eso que lo enamoró de la influenciadora, a lo que él confesó que su forma de ser y lo transparente que es.

"Ella es muy buena mujer y buena persona. Lo que más me enamoró fue la forma de ser de ella, lo directa, que si te tiene que decir algo te lo dice en la cara", agregó.

De igual manera, reiteró que su relación no se dio por ninguna infidelidad de ninguna de las partes, sino por diferencias entre ellos.

Detalló que siempre que lo ven con mujeres le inventan que está involucrado con ella, pero en realidad está soltero.

Por el momento, ambos sostienen una relación cordial por el bienestar de su hijo Emiliano, quien nació el pasado 29 de julio.

Cabe destacar que, Aida Victoria Merlano contó que pocos días después de haber dado a luz a su pequeño decidió terminar su matrimonio con el agropecuario.

Artículos relacionados

Por ahora, miles de fanáticos guardar la esperanza de que los dos puedan reconciliarse y conformen la familia que tanto anhelaban, mientras que otros no han parado de criticarlos.

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano sigue disfrutando de su maternidad, que tanto soñó, y entreteniendo a sus admiradores en redes sociales con sus particulares ocurrencias, que sacan tantas risas a todos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara reveló los detalles sobre cómo se enteró de que sería mamá

Paola Jara abre su corazón y cuenta cómo la sorprendió la maternidad, revelando detalles íntimos de su embarazo y vida familiar con Jessi Uribe.

Yina Calderón

Yina Calderón se despachó contra Valentina Lizcano

Yina Calderón arremetió contra la actriz Valentina Lizcano tras defender a la Jesuu.

Aida Victoria Merlano Influencers

Le preguntaron por WestCol y la reacción de Juan David Tejada desató sospechas, ¿qué dijo?

En plena transmisión, le preguntaron a Juan David Tejada sobre WestCol y su reacción generó distintas posturas en redes.

Lo más superlike

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar presumió por primera vez a su hija en redes y usuarios se sorprendieron al notar su parecido con Ángela Aguilar.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi estalla y manda fuerte mensaje a detractores de MasterChef: "Mediocre, de malas"

Carlos Vives interpretará canción oficial del Mundial Fifa 2026 Carlos Vives

Carlos Vives interpretará la canción oficial del Mundial Fifa 2026: 'Somos más’

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?