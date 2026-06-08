Andrea Valdiri volvió a captar la atención de sus seguidores durante la celebración del cumpleaños de Adhara. En medio de las sorpresas preparadas para la niña, un gesto de la pareja de la creadora de contenido también llamó la atención en redes sociales.

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¿Quién es la pareja de Andrea Valdiri?

La pareja actual de Andrea Valdiri es Juan Daniel Sepúlveda, un empresario antioqueño relacionado con el sector cárnico. Durante los últimos meses, su nombre ha estado presente en varias publicaciones de la influenciadora debido a diferentes momentos que han compartido.

Uno de los hechos que más comentarios generó ocurrió en abril de 2026, cuando Andrea le obsequió una camioneta durante su cumpleaños. Según mostró en sus redes sociales, el vehículo fue uno de los regalos preparados para esa fecha especial.

Andrea Valdiri sorprendió a Juan Manuel Sepulveda en su cumpleaños / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Posteriormente, ambos realizaron un viaje por Asia, situación que generó especulaciones sobre una posible boda.

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¿Cuándo fue la fiesta de cumpleaños de Adhara Valdiri?

Adhara celebró sus cinco años de vida con una jornada organizada por Andrea Valdiri. Desde las primeras horas del día, la creadora de contenido preparó varias sorpresas para su hija y compartió parte de la experiencia a través de sus plataformas digitales.

La celebración comenzó con una decoración especial dentro con flores, una torta y distintos detalles recibieron a la niña al salir de su habitación. Más adelante, Adhara descubrió un espacio con globos, obsequios y arreglos decorativos.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Adhara Valdiri / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Previo al cumpleaños, Andrea había mostrado que personalmente estuvo seleccionando elementos decorativos y accesorios para la fecha. Además, dejó claro que las actividades apenas comenzaban y que tenía preparadas más experiencias para que su hija disfrutara durante su día.

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¿Qué hizo Juan Daniel Sepúlveda por el cumpleaños de Adhara?

En medio de la celebración, Juan Daniel Sepúlveda también quiso dedicar unas palabras a Adhara a través de sus redes sociales. El empresario publicó un video en el que recopiló diferentes momentos compartidos con la niña.

En las imágenes aparecen realizando actividades cotidianas, jugando, bailando y disfrutando de distintos espacios juntos. La publicación estuvo acompañada por un mensaje que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia.

“Adharita, contigo aprendí a reír, jugar y ver el mundo con nuevos ojos... feliz cumpleaños #5”, escribió.

La publicación generó reacciones entre los fans, quienes destacaron la cercanía que ha mostrado con la niña. Mientras tanto, la celebración de Adhara continúa dando de qué hablar en redes, donde los seguidores siguen atentos a los momentos que comparte la familia.