Desde hace varios meses, el nombre de José Rodríguez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, al ser exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Con base en esto, José Rodríguez acaparó la atención mediática en el pasado tras el vínculo sentimental que tuvo con Yaya Muñoz a quien conoció en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, ambos famosos tomaron la decisión de continuar con su camino por separado tras una aparente infidelidad ocurrida en el pasado. Tras un largo periodo de tiempo desde su separación, José ha presumido su relación con emotivos videos en sus redes sociales.

¿Cómo ha presumido José Rodríguez su nueva relación en sus redes sociales?

Cabe destacar que José Rodríguez se ha destacado no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Así presumió José Rodríguez su nueva relación. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, José compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 838 mil seguidores en donde aparece en un restaurante.

A su lado, aparece junto a la mujer con la que se ha visto evidenciado que ha tenido una relación sentimental, en especial, por los momentos de calidad que han vivido los dos y, también, por como la ha presumido en sus redes sociales.

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Aunque por el momento José Rodríguez no ha revelado la identidad de la mujer que sería su nueva pareja, se ha visto reflejado que está atravesando por una nueva etapa de su vida en su nueva relación sentimental.

¿Cómo fue el paso de José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que José Rodríguez no solo se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, la ser deportista, pues ha demostrado que realiza estas actividades a lo largo de su vida cotidiana.

Así presumió José Rodríguez su nueva relación. | Foto: Canal RCN

Por su parte, José también se ganó el cariño de sus seguidores tras los distintos acontecimientos que llevó a cabo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en donde demostró tener una especial amistad con La Liendra y Mateo Varela.