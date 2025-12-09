Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Enrique Abello despide a Eduardo Serrano con emotivo mensaje tras su fallecimiento

Jorge Enrique Abello compartió un emotivo mensaje en honor a Eduardo Serrano, actor venezolano que falleció a los 82 años.

Jorge Enrique Abello compartió mensaje en honor a Eduardo Serrano
Jorge Enrique Abello dedicó mensaje a Eduardo Serrano. / (Foto del Canal RCN)

El pasado 11 de septiembre de 2025, el actor venezolano Eduardo Serrano falleció a los 82 años, dejando un vacío entre colegas, seguidores y familiares que siempre lo admiraron por su talento y trayectoria. Entre los mensajes de despedida, destacó el del actor colombiano Jorge Enrique Abello, quien le dedicó un emotivo homenaje en sus redes sociales.

¿Qué dijo Jorge Enrique Abello sobre Eduardo Serrano?

Jorge Enrique Abello, recordado por su papel como “Don Armando” en Yo soy Betty, la fea, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su amigo y colega. En la publicación, que acompañó con una fotografía juntos, expresó:

“Querido Eduardo, te fuiste. Nunca te olvidaré. Fuiste muy grande. Te llevo en el corazón”.

Tras su mensaje, muchos seguidores recordaron que ambos actores compartieron escena en la telenovela '¡Anita, no te rajes!'. Para varios internautas, ese trabajo marcó un punto de encuentro entre dos generaciones de intérpretes que lograron conectar dentro y fuera de la pantalla, fortaleciendo una amistad que se mantuvo con los años.

¿Cuál fue el legado de Eduardo Serrano en la televisión?

Eduardo Serrano, nacido en Caracas, tuvo una destacada trayectoria de casi siete décadas en cine, teatro y televisión. En la pantalla chica participó en producciones tanto de Venezuela como de Colombia, con papeles en telenovelas como 'Las amazonas', 'Juana la virgen' y 'El rostro de la venganza'. También incursionó en el cine con películas como 'Cangrejo II' y 'Tosca, la verdadera historia', mostrando su versatilidad como actor.

Eduardo Serrano deja un gran legado en la televisión. / (Foto de Freepik)

Su talento lo convirtió en un referente del arte dramático, siendo admirado por colegas que lo consideraban un mentor y ejemplo de dedicación. En varias ocasiones, la comunidad artística destacó que Serrano no solo brillaba por su versatilidad en distintos géneros, sino también por su compromiso con la formación de nuevas generaciones de actores.

¿Qué dijo la familia de Eduardo Serrano?

La hija del actor, Magaly Serrano, también compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó la vida y valores de su padre. En su publicación lo describió como “el mejor hijo y hermano: obediente, entregado, amoroso, respetuoso”. Así mismo, resaltó el legado que su carrera le permitió dejar.

"Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario”, afirmó la hija del actor.

Magaly Serrano dedicó palabras a Eduardo Serrano, su padre. / (Foto de Freepik)

Los fans destacan que este fallecimiento deja una profunda huella en la televisión latinoamericana. Sus obras siguen presentes en la memoria de los espectadores y en el testimonio de quienes trabajaron a su lado y lo recuerdan como un “grande de la actuación”.

