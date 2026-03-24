¿Johanna Fadul y Juanse Quintero están viviendo una crisis en su matrimonio?: esto salió a la luz

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Johanna Fadul, ha causado revuelo por su relación con Juanse Quintero, pues tras las declaraciones de Beba en el reality de convivencia, la pareja está en el foco.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex le termina a su prometido en La casa de los famosos Colombia: así fue el momento

En los últimos días, la actriz y el cantante volvieron a causar revuelo con un polémico video en donde Johanna dijo que se iba de la casa, tras haber sido traicionada por su pareja.

Luego de ver que se trataba de solo contenido, la famosa pareja vuelve a generar reacciones con otro video donde Juanse estaría pidiendo ayuda.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Cuál es el video en donde se revelaría crisis en el matrimonio de Juanse Quintero y Johanna Fadul?

En horas de la mañana de este martes 24 de marzo, Johanna Fadul compartió en sus redes sociales, un video en donde sale Juanse Quintero pidiendo ayuda.

Johanna Fadul y Juanse Quintero vuelven a dar de qué hablar. )Foto: Canal RCN)

En el clip, la actriz revela un tutorial para saber si a las mascotas se le han dado malos tratos y al hacer la primera señal, el que se asustó fue su esposo, quien, actuando, hizo la señal de que necesitaba ayuda.

Así mismo, en los comentarios de la publicación escribió pidiendo auxilio.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul abandona su casa tras rumores de infidelidad de Juanse Quintero

Claramente, esto se trata de una parodia, con el que generaron diferentes reacciones entre los comentarios.

¿Qué pasó entre Beba y Johanna Fadul tras comentarios por Juanse Quintero?

Beba generó controversia al insinuar que Juanse Quintero había interactuado en su cuenta de Instagram, pero todos pensaron que estaría diciendo que él le escribió, por lo que generó la reacción de Johanna Fadul.

Johanna Fadul genera controversia tras exponer a Juanse. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Beba dijo que no recibió un mensaje del cantante, sino likes en algunas de sus publicaciones.

Por su lado, la hermana de la deportista reveló las pruebas de que eso era cierto, de hecho, los internautas le han escrito a Fadul, comentando que fueron varios likes.

Tras esta polémica, Beba aprovechó los micrófonos de ‘Qué hay pa’ dañar’ y le pidió disculpas a Johanna Fadul, justificando que no le quería causar ningún malestar.

En cuanto a la actriz, ella solo reaccionó con emoji a lo que dijo Beba sobre las interacciones de Juanse, pero celebró su eliminación y lo así mismo lo reveló en sus redes.