Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul sorprendió al publicar fotos de su Navidad con un look fresco y poco maquillaje

Johanna Fadul, de La casa de los famosos Colombia, demostró que no necesita de filtros para derrochar belleza en Navidad.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Johanna Fadul
Johanna Fadul sorprendió al publicar fotos de su Navidad con un look fresco y poco maquillaje | Foto del Canal RCN.

Llegó la Navidad en Colombia y con ello las famosas mujeres del entretenimiento han hecho sus respectivos deseos para sus seguidores en las plataformas de interacción social. Entre lo más nuevo, la actriz Johanna Fadul se sumó a la publicación de fotografías para mostrar cómo pasó Nochebuena.

Artículos relacionados

Johanna Fadul, quien va a entrar a La casa de los famosos Colombia 2026, aprovechó la época de Navidad para tomarse fotos. A diferencia de otras mujeres de la farándula, lo hizo de manera natural, pues apareció con un look fresco y con poco maquillaje.

¿Cómo fue la Navidad 2025 de la actriz Johanna Fadul?

Junto al árbol, la artista deseó una feliz Navidad. Sin embargo, no solo publicó una fotografía, sino que es un carrete completo en el que dejó el registro de su celebración.

Johanna Fadul
Johanna Fadul se sumó a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Entonces, es posible observar que la ahora participante del reality del Canal RCN, que se estrena el próximo 12 de enero de 2026, estuvo con su esposo, el cantante y actor Juan Sebastián Quintero, también con sus mascotas y allegados.

"Una Nochebuena con linda compañía, pero sobre todo agradecida porque desde los detalles más pequeños soy sorprendida por la gracia de Dios. Feliz cumpleaños, Jesús", escribió Johana Fadul como descripción de su post navideño.

Artículos relacionados

Una vez más, la actriz demostró que no necesita de filtros para derrochar belleza, eso notaron sus seguidores que no pararon de halagarla por su look de Navidad, a la vez que recalcaron que es un modelo a seguir para las demás mujeres.

 

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia 2026, reality en el que Johanna Fadul es participante?

Johanna Fadul llega a La casa de los famosos Colombia 2026. La destacada actriz, con amplia trayectoria, aceptó la propuesta del Jefe para estar en la producción de convivencia del Canal RCN.

La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia es el reality más popular a nivel digital | Foto del Canal RCN.

Cuando se reveló el nombre de la artista, el público reaccionó de manera masiva. En este reality se conoce la verdadera personalidad de los famosos, de modo que muchos están a la expectativa de cómo se comportará Fadul encerrada 24/7.

Artículos relacionados

La casa de los famosos Colombia vuelve con su tercera temporada el lunes 12 de enero de 2026, descarga gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Francisca Estévez y Carlos Báez terminaron su relación? Francisca Estévez

¿Francisca Estévez y Carlos Báez terminaron su relación? Este detalle lo confirmaría

Los actores que se conocieron en La Nieta Elegida tomaron radical decisión en sus redes sociales.

Norma Nivia, Mateo Varela Mateo Varela

Mateo Varela y Norma Nivia pasaron su primera Navidad juntos: "La familia Toro Nivia"

Mateo Varela y Norma Nivia sorprendieron con su amor en Navidad, dejando clara la importancia del hogar que están construyendo.

Laura Tobón y su esposo hicieron curiosa confesión acerca de los retos que han tenido como pareja Laura Tobón

Laura Tobón y su esposo hicieron curiosa confesión acerca de los retos que han tenido como pareja

Laura Tobón y su esposo rompieron el silencio acerca de los temores que han sentido como pareja y padres de su hijo Lucca.

Lo más superlike

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso Talento internacional

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

El mundo del deporte se viste de luto tras confirmarse la muerte de periodista deportiva tras caer de séptimo piso.

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan nuevos detalles de boda Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Navidad Curiosidades

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición