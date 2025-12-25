Johanna Fadul sorprendió al publicar fotos de su Navidad con un look fresco y poco maquillaje

Llegó la Navidad en Colombia y con ello las famosas mujeres del entretenimiento han hecho sus respectivos deseos para sus seguidores en las plataformas de interacción social. Entre lo más nuevo, la actriz Johanna Fadul se sumó a la publicación de fotografías para mostrar cómo pasó Nochebuena.

Johanna Fadul, quien va a entrar a La casa de los famosos Colombia 2026, aprovechó la época de Navidad para tomarse fotos. A diferencia de otras mujeres de la farándula, lo hizo de manera natural, pues apareció con un look fresco y con poco maquillaje.

¿Cómo fue la Navidad 2025 de la actriz Johanna Fadul?

Junto al árbol, la artista deseó una feliz Navidad. Sin embargo, no solo publicó una fotografía, sino que es un carrete completo en el que dejó el registro de su celebración.

Johanna Fadul se sumó a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Entonces, es posible observar que la ahora participante del reality del Canal RCN, que se estrena el próximo 12 de enero de 2026, estuvo con su esposo, el cantante y actor Juan Sebastián Quintero, también con sus mascotas y allegados.

"Una Nochebuena con linda compañía, pero sobre todo agradecida porque desde los detalles más pequeños soy sorprendida por la gracia de Dios. Feliz cumpleaños, Jesús", escribió Johana Fadul como descripción de su post navideño.

Una vez más, la actriz demostró que no necesita de filtros para derrochar belleza, eso notaron sus seguidores que no pararon de halagarla por su look de Navidad, a la vez que recalcaron que es un modelo a seguir para las demás mujeres.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia 2026, reality en el que Johanna Fadul es participante?

Johanna Fadul llega a La casa de los famosos Colombia 2026. La destacada actriz, con amplia trayectoria, aceptó la propuesta del Jefe para estar en la producción de convivencia del Canal RCN.

La casa de los famosos Colombia es el reality más popular a nivel digital | Foto del Canal RCN.

Cuando se reveló el nombre de la artista, el público reaccionó de manera masiva. En este reality se conoce la verdadera personalidad de los famosos, de modo que muchos están a la expectativa de cómo se comportará Fadul encerrada 24/7.

La casa de los famosos Colombia vuelve con su tercera temporada el lunes 12 de enero de 2026, descarga gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.