Johanna Fadul sorprende al tonificar su cuerpo antes de entrar a La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul inicia el año conectada con la naturaleza y tonificando su cuerpo previo a La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul inicia el año.
Johanna Fadul inicia el año tonificando el cuerpo en la naturaleza. (Foto de Johanna Fadul Canal RCN) (Foto de la mujer Freepik)

La participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul, mostró como comenzó el año tonificando su figura en las frías aguas de un río.

Johanna Fadul muestra su limpia de energías.
Johanna Fadul muestra cómo se limpia las malas energías. (Foto de Johanna Fadul Canal RCN) (Foto de la mujer Freepik)

¿Cómo inició el 2026 Johanna Fadul?

En un feed de sus redes sociales, la actriz compartió una serie de fotos y videos junto a su pareja Juanse Quintero en las que se le puede ver disfrutando de su inicio de año conectada con el amor y con la naturaleza.

En uno de los videos, Johanna dice que va a empezar el año renovando sus energías y llenándose de la buena vibra que transmite la naturaleza y además comenta que aprovechará para tonificar sus glúteos.

Por su parte, Juanse bromea diciendo a la cámara que todo es falso y que solo es para el post de Instagram.

“A tonificar el trasero”, expresó Johanna Fadul.

¿Cuándo comienza la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia comienza el 12 de enero y ya varios de los participantes, como Johanna, aprovechan al máximo sus últimos días antes de someterse al juego y al encierro.

Recientemente, el Jefe anunció a varios confirmados, por lo que Johanna ahora deberá compartir espacio con figuras como Nicolás Arrieta, Alejandro Estrada, Juan Palau, Juanda Caribe y Manuela Gómez, entre otros, haciendo de esta temporada una de las más esperadas por los televidentes.

Conectar con la naturaleza y con su pareja se ha convertido en una manera de recargar energías antes de entrar a un formato que exige resistencia mental y capacidad de adaptación.

La mezcla de personalidades confirmadas garantiza momentos de tensión, humor y sorpresas que mantendrán a la audiencia pendiente de cada capítulo.

La presencia de figuras con estilos tan distintos, desde influencers hasta actores y comediantes, asegura un choque de mundos que dará mucho de qué hablar.

A pesar de recibir críticas en redes sociales por su participación en el reality, Johanna Fadul salió a expresar que está muy contenta de unirse a esta aventura.

La actriz aseguró que lo ve como una oportunidad laboral que piensa aprovechar y disfrutar al máximo, dejando claro que su enfoque está en vivir la experiencia con autenticidad y en sumar un nuevo capítulo a su carrera artística.

Johanna Fadul estará como habitante.
Johanna Fadul estará como habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
