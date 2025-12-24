Johanna Fadul recreó una habilidad en la cocina, el “superpoder” de su mamá: ¿se quemó?

Johanna Fadul, una de las actrices más reconocidas y ahora habitante de La casa de los famosos Colombia 3, sorprendió al recrear una habilidad que tienen muchos colombianos a la hora de cocinar.

¿Cuál fue el gesto de Johanna Fadul en la cocina que sorprendió a sus seguidores?

Recientemente la actriz compartió un video cotidiano que llamó la atención de sus seguidores al mostrar un escena en la cocina donde reveló su nueva habilidad que muchos de inmediato se identificaron.

En muchos hogares colombianos existe la curiosa habilidad de voltear la comida en el sartén usando las manos, sin necesidad de utensilios.

Lo que Johanna Fadul recreo con humor esta curiosa habilidad en la cocina, al voltear con su mano una fajita.

En el video, Fadul se muestra dándole la vuelta a la comida con la mano, sin necesidad de usar ningún utensilio, y acompañó la publicación con el mensaje: “Jugando a ser como mi mamá”.

ohanna Fadul desató reacciones por su curioso gesto en la cocina. (Foto: Canal AFP)

Luego, fiel a su personalidad, la actriz mostró con humor cómo podía poner los dedos sobre el sartén caliente sin que, aparentemente, le pasara nada.

¿Johanna Fadul heredó el “superpoder” de su mamá al cocinar?

Y es que no solo sus acciones llamaron la atención, sino también el mensaje con el que acompañó el video: “Cuando por fin desbloqueas el súper poder de tu mamá”, reveló la habitante de La casa de los famosos Colombia 3.

La escena no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con humor y se sintieron identificados con situaciones similares en sus hogares.

“Increíble cómo uno puede hacer eso” o “a los 29 ya podemos hacer eso”, fueron algunos de los comentarios al video de Johanna Fadul.