Jhorman Toloza realizó confesión sobre su vida sentimental: "más solo que nunca"

Una reciente publicación volvió a ubicar a Jhorman Toloza en el centro de la conversación digital, luego de compartir un mensaje que muchos interpretaron como una postura clara frente a su soltería.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

La relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza se convirtió en uno de los focos de atención dentro de La casa de los famosos Colombia 2026, especialmente tras una ruptura que ocurrió en medio de una transmisión del reality.

El 22 de marzo, durante una gala de eliminación, Alexa decidió terminar la relación frente a las cámaras luego de un enfrentamiento que incluyó a Valentino Lázaro.

Alexa Torrex le terminó a Jhorman Toloza tras discutir con Valentino / (Foto del Canal RCN)

En ese momento, la creadora de contenido afirmó que ya no tenía ningún vínculo con Jhorman, en medio de una discusión donde también se mencionaron temas de infidelidad y su "shippeo" con Tebi Bernal.

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¿Qué ha dicho Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex?

Desde el ingreso de Alexa al reality, Jhorman Toloza ha compartido diferentes posturas sobre su relación. En un inicio, mostró seguridad frente a la cercanía con Tebi y aseguró que confiaba en ella.

Sin embargo, tras la ruptura en vivo, sus declaraciones cambiaron. Aunque manifestó respeto por la decisión de Alexa, mencionó que su relación con la familia de Alexa se había deteriorado y que eso influía en cualquier posibilidad de volver.

Jhorman Toloza reveló que confió en Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

También señaló que los planes a futuro, incluyendo la boda que se había previsto para su salida de La casa de los famosos, quedaron suspendidos. Según sus propias palabras, el ambiente actual no le permite pensar en una reconciliación.

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¿Qué reveló Jhorman Toloza sobre su vida sentimental?

A través de sus historias en redes sociales, Jhorman Toloza compartió un video en el que interpretó un audio relacionado con la soltería. En el contenido, hizo referencia a que continuará sin pareja en los próximos años, mencionando fechas como 2026, 2027 y 2028.

En el mismo espacio afirmó que se encuentra “más solo que nunca” y que ni siquiera sabe cómo sentirse al respecto.

"Me río para no llorar jajajaa", escribió

Esta publicación fue replicada por varios usuarios, quienes afirmaron que estas declaraciones reducen las especulaciones sobre una posible reconciliación con Alexa Torrex tras su salida del reality de Canal RCN.