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Jhorman Toloza, expareja de Alexa, apareció en redes tras supuestos chats de infidelidad; ¿qué dijo?

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, apareció en redes presumiendo la inesperada dedicatoria que recibió.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza, expareja de Alexa, apareció en redes tras supuestos chats de infidelidad
Jhorman Toloza, expareja de Alexa, apareció en redes / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Jhorman Toloza volvió a captar la atención en redes sociales luego de que circularan supuestos chats que han generado múltiples comentarios entre los internautas.

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¿Por qué en redes que vinculan a Jhorman Toloza con otra mujer?

Luego de que Jhorman mostrara su descontento por la cercanía entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, un nuevo episodio comenzó a dar de qué hablar en redes sociales.

El exprometido de la participante de La casa de los famosos Colombia 2026 volvió a generar conversación luego de que una mujer publicara en redes lo que serían supuestas conversaciones con él.

¿Por qué en redes que vinculan a Jhorman Toloza con otra mujer?
En redes que vinculan a Jhorman Toloza con otra mujer / (Foto del Canal RCN)

La situación ha llamado la atención no solo porque ocurre en medio de la cercanía entre Alexa y Tebi, sino también porque, en distintas ocasiones, Jhorman ha manifestado que no está de acuerdo con la infidelidad y que no es una conducta a la que recurriría.

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¿Qué muestran los mensajes que circulan sobre Jhorman Toloza?

Según lo compartido en redes, los pantallazos dejarían ver interacciones entre Jhorman Toloza y otra mujer a través de Instagram. En estas imágenes se observan reacciones a historias con emojis como fuego o expresiones que algunos interpretan como coqueteo.

Además, en los registros se evidenciarían fechas que indicarían que estas interacciones no serían recientes, sino que vendrían desde el año pasado. Esto ha generado diferentes interpretaciones entre quienes siguen la situación.

En medio de la difusión de estos contenidos, también se conoció que la mujer que publicó las imágenes utilizó calificativos hacia el creador de contenido:

"Payaso", escribió.

¿Qué muestran los mensajes que circulan sobre Jhorman Toloza?
En redes circulan supuestos mensajes por parte de Jhorman Toloza / (Foto de Freepik)

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza tras la filtración de chats?

Hasta el momento, Jhorman Toloza no se ha referido directamente a los chats que circulan en redes sociales. Sin embargo, una publicación reciente en su cuenta de Instagram llamó la atención de los usuarios.

El creador de contenido compartió una imagen de un vaso con una dedicatoria escrita:

“Jhorman, eres exactamente lo que el mundo necesita”.

La publicación fue acompañada por dos corazones negros, lo que generó diversas interpretaciones.

Aunque no existe un pronunciamiento explícito sobre los rumores, los internautas afirman que este tipo de mensajes podría estar relacionado con el momento que atraviesa.

Por ahora, la conversación continúa en redes, mientras se espera si habrá una declaración directa sobre lo ocurrido.

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