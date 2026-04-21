¿Norma Nivia está embarazada? Fotos en redes desatan rumores

El nombre de Norma Nivia ha generado conversación en los últimos días, luego de que comenzaran a circular en redes sociales unas imágenes en las que usuarios aseguran ver una posible barriga de embarazo.

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Las fotografías y videos se difundieron rápidamente en distintas plataformas, despertando comentarios, teorías y todo tipo de reacciones entre seguidores de la actriz y usuarios en general.

Rumores de embarazo rodean a Norma Nivia tras imágenes virales (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿Norma Nivia está embarazada?

Las imágenes que circulan en redes mostrarían a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia con lo que muchos interpretaron como una señal de embarazo.

El contenido habría sido captado durante su asistencia a los Premios India Catalina, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible embarazo fruto de su relación con Mateo Varela, vínculo que surgió dentro del reality en su segunda edición.

En varias de las imágenes, algunos usuarios señalaron que la actriz parece sostener su abdomen, lo que fue interpretado como un gesto que reforzaría los rumores.

Sin embargo, pese a la viralidad del contenido, todo parece apuntar a que las imágenes habrían sido creadas o alteradas con inteligencia artificial. Este detalle ha generado dudas sobre la autenticidad del material que circula en redes.

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial que indique que la actriz esté embarazada.

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¿Cómo reaccionó Norma Nivia a la noticia de su embarazo?

Por ahora, Norma Nivia no ha compartido un pronunciamiento reciente frente a estos nuevos rumores. No obstante, esta no sería la primera vez que enfrenta este tipo de especulaciones.

En ocasiones anteriores, la actriz ha desmentido versiones similares y ha pedido a sus seguidores no creer en información sin fundamento que suele circular en internet.

Mientras tanto, las redes sociales se han mostrado divididas. Por un lado, hay usuarios que continúan alimentando la teoría del embarazo, analizando cada imagen y detalle.

Por otro, hay quienes han salido a cuestionar la difusión de este tipo de contenido, especialmente cuando se trata de imágenes creadas con inteligencia artificial.

Algunos también han hecho un llamado a respetar la privacidad de la actriz y evitar conclusiones sin confirmación.

Por ahora, el tema sigue generando conversación en plataformas digitales, sin una versión oficial por parte de la actriz o su entorno cercano.