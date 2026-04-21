Jhorman destapa el momento exacto en que terminó su relación con Alexa; esto dijo

La tensión alrededor de La casa de los famosos Colombia continúa creciendo y, en esta ocasión, Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, decidió hablar abiertamente sobre lo que ocurrió en su relación y qué fue lo que la llevó a su fin.

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Las declaraciones del cucuteño se dieron en medio de la conversación que sigue generando el vínculo entre Alexa y Tebi Bernal dentro del programa.

Jhorman Toloza revela qué acabó su relación con Alexa Torrex (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa Torrex?

El creador de contenido concedió una entrevista en La Mega Cúcuta, donde habló sobre cómo vivió el proceso mientras su pareja se encontraba dentro del reality.

Jhorman explicó que su intención inicial siempre fue acompañar a Alexa hasta el final de la competencia, apoyándola desde afuera. Sin embargo, reconoció que en el último mes la situación cambió significativamente.

Según contó, gran parte de su tiempo lo dedicó a estar pendiente de las redes sociales de Alexa y de todo lo que ocurría dentro del programa. Esta exposición constante, sumada a lo que veía en pantalla, terminó afectándolo emocionalmente.

Incluso, reveló que tuvo que acudir a ayuda profesional para manejar lo que estaba viviendo.

“Estaba mal por ver a mi mujer con otro man besándose y tocándose”, expresó.

Finalmente, Jhorman señaló que el momento que marcó un antes y un después en su relación fue ver a Alexa llorando por Tebi, debido a los sentimientos que ella tenía y que, según ella, no eran correspondidos de la misma manera.

¿Cómo reaccionaron las redes ante las declaraciones de Jhorman?

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Cabe recordar que la relación terminó por decisión de Alexa Torrex, quien optó por finalizar su compromiso dentro del reality para evitar que Jhorman fuera blanco de comentarios negativos, tanto dentro como fuera del programa.

Tras las declaraciones del creador de contenido, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Mientras algunos mostraron empatía por su situación, otros lo criticaron, señalando que estaría buscando protagonismo a partir de la polémica.

Entre los comentarios, varios usuarios aseguraron que Jhorman estaría aprovechando el momento mediático para ganar visibilidad. También hubo quienes recordaron opiniones previas de los padres de Alexa, quienes en su momento habían manifestado no estar de acuerdo con la relación.

Por ahora, las declaraciones de Jhorman se suman a la conversación que sigue creciendo alrededor de Alexa y Tebi, mientras la situación continúa desarrollándose dentro del reality y generando reacciones fuera de él.