Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así habría reaccionado Cintia Cossio tras recibir críticas por su cuerpo; ¿qué hizo?

Cintia Cossio respondió a comentarios sobre su delgadez y compartió una fotografía que generó todo tipo reacciones.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Cintia Cossio habría reaccionado tras recibir críticas por su cuerpo
Cintia Cossio habría reaccionado tras recibir críticas / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Cintia Cossio volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que varios usuarios comentaran sobre su apariencia física en sus publicaciones más recientes.

Artículos relacionados

¿Qué comentarios ha recibido Cintia Cossio en redes?

A través de sus redes sociales, Cintia Cossio ha llamado la atención por algunos cambios que los fans afirman haber notado en su cuerpo. En plataformas como Instagram, varios usuarios han señalado que luce más delgada en comparación con meses anteriores.

¿Qué comentarios ha recibido Cintia Cossio en redes?
Cintia Cossio recibe múltiples comentarios en redes / (Foto del Canal RCN)

Cada vez que comparte una fotografía, algunos internautas mencionan que su apariencia ha cambiado y que, según sus percepciones, no luce en buen estado. Estos comentarios se han repetido en distintas publicaciones, generando una conversación constante en torno a su físico.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre los comentarios que recibe en redes?

Frente a este tipo de mensajes, Cintia Cossio ha explicado que su pérdida de peso no está relacionada con problemas de salud, sino con un proceso enfocado en la reducción de grasa corporal. Según ha señalado, este cambio hace parte de una etapa previa un “volumen limpio”.

Además, ha insistido en la importancia de evitar hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas. En sus declaraciones, ha indicado que cada individuo es consciente de su apariencia, por lo que considera innecesario que otros lo recalquen.

En medio de esta conversación, también generó reacciones al publicar una imagen frente al espejo con una edición evidente en su cintura. En la fotografía, modificó la proporción de su cuerpo, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una respuesta indirecta a las críticas que ha recibido.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre su cuerpo?

En los últimos meses, Cintia ha abordado de manera directa los comentarios sobre su físico. La influencer desmintió versiones que circulaban en redes sobre supuestos trastornos alimenticios, aclarando que su proceso se basa en decisiones relacionadas con su estilo de vida.

¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre su cuerpo?
Cintia Cossio reflexiona sobre los comentarios en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

También ha destacado que se siente en buen estado, señalando que aspectos como su piel, cabello y uñas reflejan su bienestar general. Estas afirmaciones han sido parte de su intención de aclarar dudas y frenar interpretaciones sobre su salud.

Por otra parte, ha hecho un llamado a la empatía en redes sociales. Según ha expresado, los comentarios sobre el cuerpo ajeno pueden tener efectos en la salud mental, recordando que la presión digital ha impactado a otras creadoras de contenido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo compartió contundente mensaje tras su visita a La casa de los famosos Talento nacional

Sofía Jaramillo compartió contundente mensaje tras su visita a La casa de los famosos: ¿qué dijo?

Sofía Jaramillo habló tras su visita a La casa de los famosos Colombia y explicó su mensaje durante el congelado.

Carolina Gaitán habló tras muerte de sus compañeros Carolina Gaitán

Carolina Gaitán se pronunció tras muerte de sus compañeros de set: "Muy doloroso"

Carolina Gaitán expresó lo difícil que ha sido para ella y sus colegas la pérdida de sus compañeros de trabajo y recordó a familiar.

Norma Nivia genera conversación Norma Nivia

¿Norma Nivia está embarazada? Fotos en redes desatan rumores

Fotos de Norma Nivia en redes desataron rumores de embarazo y generaron debate entre usuarios por su veracidad

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocido actor que hizo parte de ‘El Chavo del 8’ y ‘Chapulín Colorado’.

Marlon Solórzano habla del romance entre Alexa y Tebi Marlon Solórzano

Marlon Solórzano rompe el silencio sobre Alexa y Tebi: "antes lo han sabido llevar"

Él es Raúl Vanegas, uno de los integrantes que resultó herido en tragedia del set de Bogotá Talento nacional

Él es Raúl Vanegas, uno de los integrantes que resultó herido en tragedia del set de Bogotá

J Balvin habría salido en defensa de Karol G y Ryan Castro Blessd

J Balvin habría respondido a Blessd tras supuesta pulla a Ryan Castro y Karol G

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara Influencers

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara; ¿cómo aplicarlo?