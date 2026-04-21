Cintia Cossio volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que varios usuarios comentaran sobre su apariencia física en sus publicaciones más recientes.

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¿Qué comentarios ha recibido Cintia Cossio en redes?

A través de sus redes sociales, Cintia Cossio ha llamado la atención por algunos cambios que los fans afirman haber notado en su cuerpo. En plataformas como Instagram, varios usuarios han señalado que luce más delgada en comparación con meses anteriores.

Cintia Cossio recibe múltiples comentarios en redes / (Foto del Canal RCN)

Cada vez que comparte una fotografía, algunos internautas mencionan que su apariencia ha cambiado y que, según sus percepciones, no luce en buen estado. Estos comentarios se han repetido en distintas publicaciones, generando una conversación constante en torno a su físico.

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¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre los comentarios que recibe en redes?

Frente a este tipo de mensajes, Cintia Cossio ha explicado que su pérdida de peso no está relacionada con problemas de salud, sino con un proceso enfocado en la reducción de grasa corporal. Según ha señalado, este cambio hace parte de una etapa previa un “volumen limpio”.

Además, ha insistido en la importancia de evitar hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas. En sus declaraciones, ha indicado que cada individuo es consciente de su apariencia, por lo que considera innecesario que otros lo recalquen.

En medio de esta conversación, también generó reacciones al publicar una imagen frente al espejo con una edición evidente en su cintura. En la fotografía, modificó la proporción de su cuerpo, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una respuesta indirecta a las críticas que ha recibido.

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¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre su cuerpo?

En los últimos meses, Cintia ha abordado de manera directa los comentarios sobre su físico. La influencer desmintió versiones que circulaban en redes sobre supuestos trastornos alimenticios, aclarando que su proceso se basa en decisiones relacionadas con su estilo de vida.

Cintia Cossio reflexiona sobre los comentarios en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

También ha destacado que se siente en buen estado, señalando que aspectos como su piel, cabello y uñas reflejan su bienestar general. Estas afirmaciones han sido parte de su intención de aclarar dudas y frenar interpretaciones sobre su salud.

Por otra parte, ha hecho un llamado a la empatía en redes sociales. Según ha expresado, los comentarios sobre el cuerpo ajeno pueden tener efectos en la salud mental, recordando que la presión digital ha impactado a otras creadoras de contenido.