Jhonny Rivera y Jenny López anunciaron emocionante noticia tras finalizar su luna de miel

La pareja de cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López emocionó a sus fanáticos tras revelar inesperada noticia poco después de finalizar su luna de miel, que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Cuál fue la emocionante noticia que Jhonny Rivera y Jenny López revelaron tras su luna de miel?

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López fue sin duda alguna uno de los temas más virales de las últimas semanas debido a los paradisiacos lugares que visitaron para celebrar su unión marital. Sin embargo, esta experiencia se vio empañada por algunos momentos que empañaron un poco la experiencia, entre ellos la perdida de la argolla de matrimonio del reconocido cantante popular.

Jenny López reaccionó porque Jhonny Rivera no está portando su argolla de casado. (Foto Canal RCN).

En aquella ocasión, Rivera mencionó que había perdido su argolla de matrimonio durante su estadía por Europa, algo que terminó tomándose con humor al mencionar que ahora era un hombre soltero. Sin embargo, días después tras finalizar su travesía por diversas partes del mundo y al regresar a España sorprendió con una inesperada noticia.

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Según comentó Jenny López por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera logró recuperar la argolla de matrimonio con éxito, algo que tomó por sorpresa a sus fanáticos quienes destacaron la suerte del artista.

"Niñas, recuperamos el anillo",mencionó López junto al video en el que enseñó a Jhonny Rivera usando nuevamente su argolla de casado y sonaba su canción ‘Soy soltero’.

¿Cómo fue la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena recordar que la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López incluyó diversos destinos siendo el primero de ellos las paradisiacas playas de Maldivas en donde pasaron sus primeros días como recién casados. Posterior a esto, la pareja se hospedó en un lujoso hotel en Dubái en donde recargaron energías para continuar con su aventura en Kenia.

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Allí, la pareja pudo vivir la experiencia completa de un emocionante safari en el que pudieron conectar con la naturaleza y diversas especies de animales, un sueño cumplido para la joven cantante.