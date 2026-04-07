Ciro Quiñonez "se pegó" a la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López: "es incómodo"
Jhonny Rivera apareció junto a Jenny López para contarle a sus seguidores que Ciro Quiñonez su sumó a su viaje de pareja.
Jhonny Rivera, quien por estos días se encuentra disfrutado de una exclusiva luna de miel, recientemente capturó la atención de los internautas al revelar que, mientras se encontraba de paseo por Madrid, el cantante Ciro Quiñonez "se le pegó" para disfrutar de los planes que tienen él y Jenny López.
¿Ciro Quiñonez "se le pegó" a la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?
A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante de música popular ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al aparecer junto a Jenny con el objetivo de dirigirse a sus seguidores y responder a las fuertes críticas que ha recibido por llevarse a algunos integrantes de su familia a su luna de miel.
"Hay un tema del que quiero hablar de verdad, es un poco incómodo, estuvimos leyendo los comentarios acerca de que nuestra familia se pegó a la luna de miel, los suegros, mi hermana, mi sobrino, mi cuñado hasta mi mamá y yo le digo la verdad, me puse a ver los comentarios y a qué conclusión llegamos Jenny... eh, tienen la razón", señaló la pareja.
¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre su luna de miel junto a Jenny López?
De acuerdo con el intérprete, quienes le han lanzado comentarios cuestionándolos, tienen toda la razón, pues coincide en que la luna de miel es justamente un espacio para estar en pareja.
"La gente tiene la razón porque la luna de miel es para estar en pareja... mejor dicho a esta luna de miel se nos pegaron fue todos", aseguró el cantante. Sin embargo, segundos después bromeó al decir que lo único que les hizo falta fue que "se les pegara" Ciro Quiñonez.
¿Ciro Quiñonez estuvo en la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?
Dicho esto, Rivera y López fueron interrumpidos por el mismísimo Ciro, quien intervino para decirles lo siguiente:
"Maestro, maestro cuántos días es que nos faltan de luna de miel, ya tengo la maletica y todo...". Frente a esto, Jhonny quedan sorprendidos y, resignados, le dan la bienvenida al cantante.
Cabe señalar que, la grabación, fue hecha evidentemente en un tono de broma, pues claramente responde a un video planeado que, como era de esperarse, desató risas en los internautas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike