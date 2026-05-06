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Jhonny Rivera y Jenny López aclaran polémica por video falso: “Lo acomodan a su conveniencia”

La pareja se mostró molesta en redes, tras ver un video creado con inteligencia artificial donde clonaron sus voces.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Jenny López y Jhonny Rivera video falso con IA
Jhonny Rivera y Jenny López reaccionaron a un video de ellos creado con IA

Jhonny Rivera y Jenny López protagonizaron un tenso momento al reaccionar a un video falso en sus historias de Instagram.

La pareja de cantantes del género popular ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su relación. El motivo principal por el que la pareja es conocida y tan controversial es por su notoria diferencia de edad, siendo Jhonny mucho mayor que Jenny.

Jenny López y Jhonny Rivera indignados por video falso
Jhonny Rivera y su relación con Jenny López (Foto de Canal RCN)

A pesar de ello, los artistas han luchado juntos para superar todas las críticas que les hacen en sus redes sociales, llegando incluso, a hacer públicos los detalles de su tan famosa ceremonia de bodas.

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Por otro lado, la pareja se ha destacado por ser muy cercana y amistosa con todos sus seguidores. Sin embargo, una reacción que tuvieron en sus redes sociales captó la atención del público, ya que no es el contenido que comparten normalmente.

Se trataba de una historia en la que reaccionaban molestos e inconformes hacia un video falso de ellos que estaba rondando por las redes, el cual fue creado con inteligencia artificial.

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¿Cuál fue el video al que reaccionaron Jhonny Rivera y Jenny López?

El video fue creado por una página que intentaba hacer publicidad a uno de sus productos usando la imagen de Jhonny y Jenny. La supuesta grabación estaba perfectamente editada para que pasara como desapercibida.

Supuesto video de Jhonny Rivera y Jenny López
Video de Jhonny Rivera y Jenny López creado con IA

La reacción de los cantantes no fue muy agradable, ya que insistían en que estaban usando su reconocimiento para hacer viral algo de lo que ellos ni siquiera estaban enterados. Su indignación fue tanta, que incluso mencionaron que no solo habían recreado sus gestos e imagen, sino también sus voces.

¿Qué dijeron Jhonny Rivera y Jenny López respecto al video?

Durante toda la historia, Jhonny y Jenny hablaron de los puntos que más les molestaban de aquel video que estaba rondando en las redes sociales. Quien habló primero fue Jhonny, asegurando que se sentía “incómodo” con la situación:

“Estoy un poquito incómodo con una publicidad con inteligencia artificial como si fuera mi voz, pero no es mi voz”

Además, la pareja expuso que no conocía el producto que supuestamente estaban publicitando y que, además, no es la primera vez que les ocurre:

Acomodan a su conveniencia las palabras (…) el solo hecho de que hayan hecho esto tan bajo da mucho que pensar

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