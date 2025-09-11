Jhonny Rivera sorprendió al dar consejos sobre cómo afrontar una tusa: “Se duerme mal”

Jhonny Rivera habló con sus seguidores de un tema que siempre genera revuelo. El artista pereirano le respondió a un seguidor que quiso su consejo sobre cómo afrontar un corazón roto.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre las rupturas amorosas?

Rivera activó la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, donde está cerca de alcanzar los 4 millones de seguidores, e interactuó por varis minutos con los internautas.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida actriz mexicana a los 87 años; participó en el elenco de 'El Chavo del 8'

“¿Qué se hace con el corazón roto?”, le preguntó un cibernauta, y Jhonny no dudó en responderle, de paso, le brindó un importante consejo.

Es un tema complejo, muy duro. El consejo que siempre les doy es que tengan paciencia, que el tiempo lo cura todo, no hay otra cosa. Ese cuento de que un clavo saca otro clavo… es muy riesgoso. Se puede hacer más daño porque uno cae en el error de comparar. Así la otra persona que llegue sea mejor, uno cuando está enamorado, siente que la persona que llega está haciendo todo mal Continuando con esa misma línea, expresó: “les aconsejo paciencia. No le miren redes, no les esté preguntando nada a las amigas por él, es lo mejor, no saber nada de esa persona. Lo más duro es que se duerme mal, se come mal, pero son los primeros días, así que, paciencia”.

Jhonny Rivera siempre se ha caracterizado por tener un estrecho contacto con sus seguidores, aunque eso le ha jugado en contra en más de una ocasión. Tiempo atrás, Rivera vivió una situación sumamente difícil cuando seguidores iban hasta su finca y le pedían dinero.

El hecho generó pánico y cierto temor en él, por lo que debió tomar medidas para resguardar su seguridad y la de sus seres queridos.

Jhonny Rivera se casará en febrero del 2026 con su joven novia, Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Pese a esa experiencia no tan grata, Jhonny conserva su idea de no alejarse de quienes lo siguen y, ya sea en redes sociales o en un concierto, siempre deja un mensaje de humildad y respeto.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

Jhonny es una persona muy activa en redes sociales. No solo se enfoca en promocionar su música o contar cómo va su carrera artística, también toca temas de su vida personal y presume a su novia, Jenny López.

Sin embargo, ese hecho, reconoció, le ha traído momentos difíciles y que lo han agobiado por completo. Hace algunos días, en medio de la entrega de viviendas para personas vulnerables en Dosquebradas (Risaralda), Rivera reconoció que las críticas que recibe en redes han llegado a afectarlo mucho, tanto, que ha tenido que llorar mucho para desahogar ese dolor.

¿Cuándo se casa Jhonny Rivera con su novia, Jenny López?

El cantante nacido en Pereira sigue adelante con los preparativos de su boda con Jenny López. Jhonny y su novia, quien también oficia como corista de su agrupación, tienen planeado llegar al altar en febrero del 2026. Se conoció que la ceremonia se realizará en la tierra natal del referente de la música popular.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

En su momento, el noviazgo de esta pareja de artista causó polémica y levantó mucho “polvo” en redes sociales, pero hoy se sienten felices y prueba de eso es que se darán el sí ante la Iglesia, sus familiares y seres queridos.