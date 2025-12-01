Jhonny Rivera rompe el silencio tras descubrir estafa con su voz generada por IA

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera advirtió a sus seguidores sobre estafas que están realizando con su imagen y voz mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). Esto ocurrió luego de que comenzaran a circular imágenes de su supuesta boda con Jenny López, lo que llevó a varios internautas a preguntarle al respecto.

¿Qué dijo Jhonny Rivera tras descubrir que usaron su voz para una estafa con IA?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con una advertencia sobre estafas en las que no solo se estaba utilizando su imagen, sino también su voz, generadas con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Jhonny Rivera advierte sobre estafa que usó su voz generada con Inteligencia Artificial. (Foto Canal RCN).

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el artista reveló la incómoda y peligrosa situación con el fin de evitar que más personas cayeran en el engaño.

El intérprete de Tímido explicó que existe en esta misma red social una cuenta que usa su nombre para crear imágenes con Inteligencia Artificial y hacerse pasar por él. Además, denunció que su voz había sido clonada para promocionar supuestas inversiones en un negocio que él desconoce.

Estafan a seguidores de Jhonny Rivera usando su voz generada con IA. (Foto Canal RCN).

“Hay una página que tiene fotos con Inteligencia Artificial, montajes y lo más triste es que esa página está estafando gente. Me preocupa que hay gente que cae, y es tan triste que la Inteligencia Artificial puede tomar mi voz, y le dice a la gente por DM que inviertan en un negocio 300 mil pesos y a la gente cae”

¿Jhonny Rivera y Jenny López ya se casaron?

El tema generó preocupación luego de que un seguidor del cantante viera imágenes de la supuesta boda de Jhonny Rivera y Jenny López, por lo que decidió consultarle directamente si esto era cierto.

Rivera aclaró que efectivamente existe una página que está suplantando su identidad, en la cual anunciaron que su boda ya se había llevado a cabo. Sin embargo, explicó que esto es falso, pues se trata de imágenes creadas con Inteligencia Artificial.