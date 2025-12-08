Jhonny Rivera reveló nuevos detalles sobre su caballo rescatado: “no es muy alentador”

Jhonny Rivera continúa con su labor de rescatista, esta vez al acoger a un caballo en estado de salud crítico. El artista de música popular reveló nuevos detalles de este proceso que ha conmovido a su fanaticada.

¿Cómo ha avanzado la recuperación del nuevo caballo que rescató Jhonny Rivera?

Luego de cerca de 20 días de haber rescatado a un nuevo caballo en estado crítico, Jhonny Rivera reveló nuevos detalles sobre su recuperación. El cantante de música popular comentó junto a un video del equino que, aunque este sí ha tenido algunas mejores, el dictamen médico muestra un panorama poco alentador.

Rivera mencionó que el principal problema de este nuevo caballo al que bautizó Fénix, está en sus articulaciones, ya en cuanto a mejorías se ha notado un pelaje más brillante y una leve subida de peso.

"El panorama no es muy alentador. Él tiene dolores, se la ha hecho de todo. La piel ya está más brillante, no ha subido mucho de peso, pero sí ha subido”

El intérprete de ‘Tímido’ también mencionó a sus seguidores que este era un tema de paciencia, ya que llevaban poco en este proceso que seguramente tomaría poco más de un año, en caso de que todo salga bien.

"Hay que ver que hace poquito se empezó esto. y hay un dictamen médico que no es muy alentador con el tema de las articulaciones, pero sin embargo miren que ha mejorado un poquito. Ahí vamos con Fénix”

De cantante a rescatista de caballos: así es la vida de Jhonny Rivera lejos de los escenarios

Vale la pena destacar que Fénix no es el primer caballo que Jhonny Rivera ha rescatado con el fin de darle una mejor calidad de vida junto a sus otros animales en su finca ubicada a las afueras de Pereira, en Colombia.

El cantante de música popular siempre se ha mostrado empático con los animales, sin importar su especie, pero su labor con los caballos ha ganado gran popularidad entre su fanaticada.

Recordemos que esta labor inició años atrás cuando Valentino llegó a su vida con una fractura en una de sus piernas que con tratamiento médico y constante acompañamiento logró sanar.

Tras esto, llegó a su vida un nuevo equino que al igual que Valentino logró sacar adelante y hoy en día disfruta de grandes comodidades en su propiedad. Ahora Fénix se une a esta noble causa en búsqueda de una segunda oportunidad de vivir la vida de manera digna.