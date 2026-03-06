Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera reveló cómo inició su relación con Jenny López: habló de rechazo

El cantante Jhonny Rivera reveló que su relación con Jenny López comenzó de forma inesperada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Hubo rechazo? Jhonny Rivera contó cómo comenzó su historia con Jenny López
¿Hubo rechazo? Jhonny Rivera contó cómo comenzó su historia con Jenny López. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de cómo comenzó su relación con Jenny López. En medio de sus palabras reveló si hubo rechazo de la joven artista al inicio.

Artículos relacionados

¿Jenny López rechazó a Jhonny Rivera antes de oficializar su relación?

Durante un en vivo realizado a través de su cuenta oficial de TikTok en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una pregunta bastante particular sobre su relación con Jenny López que, lejos de ignorar, decidió responder para aclarar una situación importante.

¿Cómo es la relación de Jenny López y Jhonny Rivera?
Jenny López y Jhonny Rivera generan atención en el mundo de la farándula. / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La pregunta en cuestión estuvo relacionada a si en algún momento el artista popular tuvo miedo de que Jenny López lo rechazara al expresarle sus sentimientos hacia ella. Ante esto Rivera mencionó seriamente que él nunca experimentó este sentimiento, porque él nunca se empeñó en conquistar a la joven cantante.

Artículos relacionados

“No, porque yo no le caí a Jenny, yo no le caí. Yo la respeté, solo que nos empezamos a dar cuenta de que había una atracción, entonces yo no dije: voy a dar el paso a ver, no”, comentó el artista.

Como era de esperarse, las declaraciones del cantante no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron curiosos por los detalles de cómo inició realmente su relación con la joven artista.

Artículos relacionados

¿Cómo inició la relación entre Jenny López y Jhonny Rivera?

En medio de su respuesta a la pregunta de un internauta, Jhonny Rivera reveló cómo comenzó su relación con Jenny López. Según contó, el hecho de hablar constantemente con la joven hizo que entre ambos creciera un vínculo que, con el tiempo, se transformó en gusto y posteriormente en una relación sentimental.

“Nosotros empezamos a darnos cuenta mutuamente, nos hacía falta hablar. Yo no le caía, pero hablábamos mucho y empezó todo ahí, lentamente”.

De esta manera, el cantante dejó ver que su historia con Jenny López no comenzó de inmediato con un romance, sino que fue un proceso que surgió poco a poco a partir de las conversaciones y el tiempo que compartían.

así será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López celebrarán su luna de miel. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura

La Segura reveló lo que le pasó buscándole colegio a su hijo: "me le tiré la matrícula al muchacho"

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelarles la curiosa situación que vivió mientras buscaba colegio para su hijo, Lucca.

Manuela QM contó qué marcas tiene en su cuerpo por el embarazo Blessd

Manuela QM, novia de Blessd, habló sin filtros de las marcas en su cuerpo durante el embarazo

Manuela QM, novia de Blessd, habló sin filtros de las marcas en su cuerpo durante el embarazo

Natalia Durán en Rojo Carmesí. Talento nacional

Natalia Durán generó preocupación tras sufrir grave accidente en un ojo: ¿qué le pasó?

La actriz Natalia Durán contó en redes sociales que sufrió graves accidente y mostró su ojo tras el incidente.

Lo más superlike

Juanda Caribe imita a Lady Noriega en el brunch La casa de los famosos

Juanda Caribe causa risas al imitar a Lady Noriega y repetir su frase sobre Tebi en el brunch

Juanda Caribe imitó a Lady Noriega tras el brunch de eliminación reciente y provocó risas en La casa de los famosos.

Deiby genera revuelo al responder comentarios sobre la futura pareja de La blanquita Viral

Deiby genera revuelo al responder comentarios sobre la futura pareja de La blanquita

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?

Jhonny Rivera compartió baile junto a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió al protagonizar divertido baile junto a Jenny López

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?