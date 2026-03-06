Jhonny Rivera reveló cómo inició su relación con Jenny López: habló de rechazo

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de cómo comenzó su relación con Jenny López. En medio de sus palabras reveló si hubo rechazo de la joven artista al inicio.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

¿Jenny López rechazó a Jhonny Rivera antes de oficializar su relación?

Durante un en vivo realizado a través de su cuenta oficial de TikTok en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una pregunta bastante particular sobre su relación con Jenny López que, lejos de ignorar, decidió responder para aclarar una situación importante.

Jenny López y Jhonny Rivera generan atención en el mundo de la farándula. / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La pregunta en cuestión estuvo relacionada a si en algún momento el artista popular tuvo miedo de que Jenny López lo rechazara al expresarle sus sentimientos hacia ella. Ante esto Rivera mencionó seriamente que él nunca experimentó este sentimiento, porque él nunca se empeñó en conquistar a la joven cantante.

Artículos relacionados Viral Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

“No, porque yo no le caí a Jenny, yo no le caí. Yo la respeté, solo que nos empezamos a dar cuenta de que había una atracción, entonces yo no dije: voy a dar el paso a ver, no”, comentó el artista.

Como era de esperarse, las declaraciones del cantante no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron curiosos por los detalles de cómo inició realmente su relación con la joven artista.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

¿Cómo inició la relación entre Jenny López y Jhonny Rivera?

En medio de su respuesta a la pregunta de un internauta, Jhonny Rivera reveló cómo comenzó su relación con Jenny López. Según contó, el hecho de hablar constantemente con la joven hizo que entre ambos creciera un vínculo que, con el tiempo, se transformó en gusto y posteriormente en una relación sentimental.

“Nosotros empezamos a darnos cuenta mutuamente, nos hacía falta hablar. Yo no le caía, pero hablábamos mucho y empezó todo ahí, lentamente”.

De esta manera, el cantante dejó ver que su historia con Jenny López no comenzó de inmediato con un romance, sino que fue un proceso que surgió poco a poco a partir de las conversaciones y el tiempo que compartían.