Jhonny Rivera hizo emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante presentación en vivo

Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez en medio de una presentación en vivo en un municipio de Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez
Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

El icónico cantante de música popular Jhonny Rivera se unió a los homenajes que artistas del género han realizado a Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo junto a cinco personas más.

¿Cómo fue el homenaje que Jhonny Rivera hizo a Yeison Jiménez tras su muerte?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera compartió un corto fragmento del homenaje que le rindió a Yeison Jiménez durante una de sus recientes presentaciones en vivo.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

El artista aprovechó el momento para dedicarle al fallecido cantante una de sus canciones más emotivas, El dolor de una partida, la cual fue coreada a una sola voz por cientos de asistentes como muestra de cariño y recuerdo.

“Yeison, papá, esta canción con todo el amor para ti. Con todo el amor para ti”, expresó Rivera en la publicación.

El sentido homenaje no pasó desapercibido entre los asistentes ni en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron el gesto de Jhonny Rivera por medio de comentarios.

¿Jhonny Rivera estará en el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Jhonny Rivera reveló además por medio de esta misma red social que estaría presente en el homenaje que se realizará en honor a Yeison Jiménez en la capital colombiana el próximo miércoles 14 de enero en el Movistar Arena.

El artista expresó que viajaría a Bogotá este mismo martes 13 de enero debido a que quería estar mucho tiempo allí y acompañar a la familia del artista.

“Claro que allá voy a estar, claro, de hecho me voy a ir desde hoy, porque quiero estar mucho tiempo allá, quiero estar allá acompañando a la familia sobre todo”

Vale la pena recordar que el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá será completamente gratuito y permitirá el ingreso al recinto hasta completar el aforo disponible para el evento, por lo que cualquier persona podrá ingresar sin problema para acompañar a los familiares del artista.

Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo.
Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Foto Canal RCN/Freepik
