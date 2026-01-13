Jhonny Rivera revela cómo imagina su muerte tras partida de Yeison Jiménez

La partida de Yeison Jiménez dejó un profundo impacto en la industria de la música popular y abrió múltiples reflexiones entre artistas y seguidores sobre la vida, la fe y la manera en que se afronta la idea de la muerte.

Uno de ellos fue Jhonny Rivera, quien abordó un tema delicado y personal al explicar por qué evita pensar o hablar sobre su propia muerte.

Las inquietudes giraron en torno a la manera en que los músicos procesan la muerte de un colega y si, alguna vez, se han detenido a imaginar su propio final, la respuesta de Rivera llamó la atención por el enfoque espiritual y mental con el que decidió explicar su postura.

¿Por qué Jhonny Rivera evita hablar de la muerte de Yeison Jiménez?

Lejos de entrar en detalles escabrosos o especulativos, Jhonny Rivera fue claro al afirmar que prefiere no profundizar en ese tipo de pensamientos, explicó que, tras leer un libro titulado El Secreto, comenzó a tomar mayor conciencia del poder que tienen las palabras y la mente.

Según su interpretación, la llamada “ley de atracción” no solo influye en aspectos positivos de la vida, sino que también puede atraer situaciones negativas cuando se les da demasiado espacio en el pensamiento.

Desde esa perspectiva, el cantante aseguró que hablar insistentemente de la muerte puede generar, incluso de manera inconsciente, una cercanía peligrosa con ese desenlace.

¿Qué relación hizo Jhonny Rivera con el caso de Yeison Jiménez?

Sin hacer juicios ni afirmaciones concluyentes, Jhonny Rivera mencionó que el caso de Yeison Jiménez le dejó una lección personal, recordó que el fallecido artista solía referirse con frecuencia a la muerte en entrevistas y reflexiones públicas, lo que, desde su punto de vista, refuerza su creencia de que ciertos temas deben tratarse con cuidado.

Jhonny Rivera reflexionó sobre la muerte tras el fallecimiento de Yeison Jiménez. / (Foto del Canal RCN)

Jhonny fue enfático en señalar que no se trata de culpas ni de explicaciones absolutas, sino de aprendizajes individuales, para él, la muerte de un colega tan cercano sirve como llamado a enfocarse en lo que se quiere atraer: vida, bienestar, proyectos y tiempo con los seres queridos.

¿Qué mensaje deja Jhonny Rivera a sus seguidores?

El cantante aprovechó el espacio para compartir un mensaje de autocuidado mental. Aseguró que prefiere concentrar su energía en hablar de sueños, metas, gratitud y presente, antes que alimentar pensamientos que puedan generar angustia o temor.

Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram. (Foto Canal RCN)

Las palabras de Jhonny Rivera generaron múltiples reacciones en redes sociales, algunos seguidores respaldaron su postura y compartieron experiencias similares, mientras otros debatieron sobre si realmente existe una relación entre pensamiento y destino.

Así, en medio del duelo colectivo, Jhonny Rivera optó por una reflexión que invitó a mirar la vida desde la responsabilidad emocional y mental, recordando que, para muchos, el verdadero poder está en aquello a lo que se le da voz y atención.