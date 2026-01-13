Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Campanita y Alejandro Estrada obtuvieron el sobre de la tención tras prueba de presupuesto

La primera prueba de presupuesto de La casa de los famoso Colombia 2026 se llevó a cabo y este fue el resultado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La casa de los famosos Colombia 2026 vivió su primera prueba de presupuesto
La casa de los famosos Colombia 2026 vivió su primera prueba de presupuesto. (Foto Canal RCN).

Este martes 13 de enero se llevó a cabo la primera prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 2026, en la que los 24 participantes pusieron a prueba su paciencia para lograr superarla. Horas más tarde, durante la gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán se conectaron para dar a conocer el resultado final y la cantidad de puntos acumulados, lo que les permitió visitar por primera vez la alacena, donde regresaron las tentaciones en forma de sobres.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el presupuesto logrado para la primera semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 se enfrentaron a su primera prueba de presupuesto que tuvo una duración de 22 horas y en la que tuvieron que trabajar en parejas para lograr su objetivo.

Así fue la primera prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia 2026
Así fue la primera prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN).

La dinámica consistía en conservar en perfectas condiciones una pelota conectada a una manguera con una fuga de aire. Para lograrlo, los famosos debían oprimir constantemente con sus pies una bomba de aire y evitar que la pelota perdiera su forma original o cayera de la superficie donde estaba ubicada, ya que esto significaría perder una parte del presupuesto semanal.

Artículos relacionados

Luego de culminar la prueba, Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron a los participantes que perdieron 150 puntos debido a tres errores cometidos. Además, fueron sancionados con 50 puntos menos tras usar las manos para inflar la pelota.

De esta manera, solo obtuvieron 500 puntos, con los cuales Campanita y Alejandro Estrada podían realizar el respectivo mercado semanal para todos los integrantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Campanita y Alejandro Estrada se dejaron tentar por el sobre tras la prueba de presupuesto?

El sobre de la tentación regresó a La casa de los famosos Colombia más cargado que nunca, y Campanita y Alejandro Estrada fueron los primeros participantes de la tercera temporada en enfrentarse a él.

Artículos relacionados

Tras lograr reunir todos los alimentos para sobrevivir a la primera dentro de la novela de la vida real, Carla Giraldo y Marcelo Cezán pusieron a prueba a ambos participantes, quienes pese a la advertencia de sus compañeros de no comprarlo, tuvieron que acceder a él de manera obligatoria, pero solo uno de ellos se vio beneficiado: Campanita.

“Tus votos valen el doble en la próxima nominación”, decía en su interior.

La casa de los famosos Colombia 2026 vivió su primera prueba de presupuesto
La casa de los famosos Colombia 2026 vivió su primera prueba de presupuesto. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante presentación en vivo

Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez en medio de una presentación en vivo en un municipio de Colombia.

Yeison Jiménez en el Megaland - Imagen de una avioneta. Yeison Jiménez

El impactante testimonio del campesino que presenció el accidente de Yeison Jiménez: "traté de auxiliar"

Sergio Alayón, un agricultor que estaba en la zona en la que cayó la aeronave, contó detalles de cómo fue la tragedia que cobró la vida del cantante.

Sale a la luz video de Yeison Jiménez antes de morir: esto captaron las cámaras Yeison Jiménez

Revelan video de Yeison Jiménez antes de morir: esto fue lo que captó la cámara de seguridad

Cámaras de seguridad grabaron a Yeison Jiménez compartiendo con algunos fans poco antes de su fallecimiento.

Lo más superlike

Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera revela cómo imagina su muerte tras partida de Yeison Jiménez

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Jhonny Rivera explicó por qué evita hablar de la muerte y sus creencias al respecto.

Karina García revela como fue trabajar con Yina Calderón. Karina García

Karina García reveló cómo fue trabajar con Yina Calderón en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas