Campanita y Alejandro Estrada obtuvieron el sobre de la tención tras prueba de presupuesto

Este martes 13 de enero se llevó a cabo la primera prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 2026, en la que los 24 participantes pusieron a prueba su paciencia para lograr superarla. Horas más tarde, durante la gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán se conectaron para dar a conocer el resultado final y la cantidad de puntos acumulados, lo que les permitió visitar por primera vez la alacena, donde regresaron las tentaciones en forma de sobres.

¿Cuál fue el presupuesto logrado para la primera semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 se enfrentaron a su primera prueba de presupuesto que tuvo una duración de 22 horas y en la que tuvieron que trabajar en parejas para lograr su objetivo.

Así fue la primera prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN).

La dinámica consistía en conservar en perfectas condiciones una pelota conectada a una manguera con una fuga de aire. Para lograrlo, los famosos debían oprimir constantemente con sus pies una bomba de aire y evitar que la pelota perdiera su forma original o cayera de la superficie donde estaba ubicada, ya que esto significaría perder una parte del presupuesto semanal.

Luego de culminar la prueba, Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron a los participantes que perdieron 150 puntos debido a tres errores cometidos. Además, fueron sancionados con 50 puntos menos tras usar las manos para inflar la pelota.

De esta manera, solo obtuvieron 500 puntos, con los cuales Campanita y Alejandro Estrada podían realizar el respectivo mercado semanal para todos los integrantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Campanita y Alejandro Estrada se dejaron tentar por el sobre tras la prueba de presupuesto?

El sobre de la tentación regresó a La casa de los famosos Colombia más cargado que nunca, y Campanita y Alejandro Estrada fueron los primeros participantes de la tercera temporada en enfrentarse a él.

Tras lograr reunir todos los alimentos para sobrevivir a la primera dentro de la novela de la vida real, Carla Giraldo y Marcelo Cezán pusieron a prueba a ambos participantes, quienes pese a la advertencia de sus compañeros de no comprarlo, tuvieron que acceder a él de manera obligatoria, pero solo uno de ellos se vio beneficiado: Campanita.

“Tus votos valen el doble en la próxima nominación”, decía en su interior.