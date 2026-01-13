Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera habló sobre la ley de la atracción tras muerte de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera se refirió públicamente a la ley de la atracción y explicó cómo interpreta este concepto en medio del duelo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La reflexión de Jhonny Rivera sobre la ley de la atracción tras la muerte de Yeison Jiménez
La reflexión de Jhonny Rivera sobre la ley de la atracción tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, Jhonny Rivera dejó al descubierto una creencia personal que pocos conocían. El cantante habló de la ley de la atracción y de cómo, según él, los pensamientos podrían influir en los momentos más determinantes de la vida.

Artículos relacionados

¿Por qué Jhonny Rivera habló sobre la ley de la atracción tras muerte de Yeison Jiménez?

Durante una de sus más recientes dinámicas de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una pregunta bastante inesperada por parte de uno de sus fanáticos: “¿Cómo se imagina su funeral?”.

Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram.
Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram. Foto Canal RCN

Lejos de evadir el tema, el cantante decidió responder y expresar su punto de vista. Según explicó, desde que leyó el libro El secreto se volvió creyente de la ley de la atracción y de cómo esta puede influir de manera positiva o negativa, razón por la cual prefiere abstenerse de hablar sobre la muerte.

“Uno no puede hablar tanto de la muerte, porque inconscientemente empieza a atraerla”

Artículos relacionados

Así mismo, recordó que Yeison Jiménez solía referirse con frecuencia a este tema, mencionándolo como un ejemplo, aunque aclaró que en ningún momento asegura que esto haya sido la causa de su fallecimiento a tan temprana edad.

“Yeison hablaba mucho de la muerte, no quiero decir que eso haya sido la causa, pero mi pensamiento es que uno, en lo posible, no hable de cosas negativas”, expresó.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo junto a cinco personas más, entre ellas miembros de su equipo y el piloto a cargo de la avioneta que tras no lograr un despegue adecuado terminó impactando en una vereda de Boyacá, dejando como resultado la muerte de todos los tripulantes.

Artículos relacionados

Tras el trágico suceso el cuerpo del artista fue trasladado a Bogotá en donde fue sepultado en medio de una ceremonia pequeña, previo al homenaje que le tienen preparado en el Movistar Arena para honrar su memoria.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jay Torrres y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Tebi Bernal tomó radical decisión y expulsó a participante de La casa de los famosos Colombia 3

Tebi Bernal aprovechó su poder y, por estrategia, eligió a un hombre para expulsarlo de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La casa de los famosos Colombia 2026 vivió su primera prueba de presupuesto La casa de los famosos

Campanita y Alejandro Estrada obtuvieron el sobre de la tención tras prueba de presupuesto

La primera prueba de presupuesto de La casa de los famoso Colombia 2026 se llevó a cabo y este fue el resultado.

Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante presentación en vivo

Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez en medio de una presentación en vivo en un municipio de Colombia.

Lo más superlike

Campanita abrió el sobre de las tentaciones: ¿qué beneficio secreto recibió? La casa de los famosos

¿Cuál fue el beneficio que obtuvo Campanita al elegir el sobre de las tentaciones?

Campanita ingresó a la alacena junto a Alejandro Estrada y por orden de Carla y Marcelo tuvo que escoger un sobre de las tentaciones.

Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera revela cómo imagina su muerte tras partida de Yeison Jiménez

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas