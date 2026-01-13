Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, Jhonny Rivera dejó al descubierto una creencia personal que pocos conocían. El cantante habló de la ley de la atracción y de cómo, según él, los pensamientos podrían influir en los momentos más determinantes de la vida.

¿Por qué Jhonny Rivera habló sobre la ley de la atracción tras muerte de Yeison Jiménez?

Durante una de sus más recientes dinámicas de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una pregunta bastante inesperada por parte de uno de sus fanáticos: “¿Cómo se imagina su funeral?”.

Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram. Foto Canal RCN

Lejos de evadir el tema, el cantante decidió responder y expresar su punto de vista. Según explicó, desde que leyó el libro El secreto se volvió creyente de la ley de la atracción y de cómo esta puede influir de manera positiva o negativa, razón por la cual prefiere abstenerse de hablar sobre la muerte.

“Uno no puede hablar tanto de la muerte, porque inconscientemente empieza a atraerla”

Así mismo, recordó que Yeison Jiménez solía referirse con frecuencia a este tema, mencionándolo como un ejemplo, aunque aclaró que en ningún momento asegura que esto haya sido la causa de su fallecimiento a tan temprana edad.

“Yeison hablaba mucho de la muerte, no quiero decir que eso haya sido la causa, pero mi pensamiento es que uno, en lo posible, no hable de cosas negativas”, expresó.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo junto a cinco personas más, entre ellas miembros de su equipo y el piloto a cargo de la avioneta que tras no lograr un despegue adecuado terminó impactando en una vereda de Boyacá, dejando como resultado la muerte de todos los tripulantes.

Tras el trágico suceso el cuerpo del artista fue trasladado a Bogotá en donde fue sepultado en medio de una ceremonia pequeña, previo al homenaje que le tienen preparado en el Movistar Arena para honrar su memoria.