Jhonny Rivera elogió a Yeison Jiménez por esta razón: “me le quito el sombrero”

Jhonny Rivera sorprendió a sus cientos de seguidores al dedicar palabras de admiración para su colega, el cantante popular Yeison Jiménez. Esto, luego de que uno de sus seguidores le hiciera inesperada pregunta sobre sus próximos conciertos en la capital colombiana.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre Jeisson Jiménez?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una interrogante que ha perseguido a sus fanáticos durante meses: ¿cuándo realizará un concierto en el Estadio Nemesio El Campín?

¿Jhonny Rivera en El Campín? El artista habló claro sobre la posibilidad. (Foto Canal RCN).

Ante la pregunta, el reconocido artista manifestó que él aún no se le mediría a realizar un concierto en este lugar debido a la magnitud de lo que esto representaría en su vida profesional, pero lo que más llamó la atención fueron sus palabras dedicadas a Yeison Jiménez.

“Yo Campín si no haría, no, y me le quito el sombrero a Yeison, un berraco. Bueno, porque está viviendo un gran momento, está en su furor y la gente va, pero es mucha gente”

Así mismo mencionó que esto representaría un fuerte estrés debido a la cantidad de boletas que debería vender para que todo saliera rentable, así como también la calidad de su show ya que su público prácticamente se cuatriplicaría.

“Me imagino el estrés mío de solo pensar que salgo a vender cuarenta mil boletas, si sufro con doce mil, no me imagino con cuarenta y dos mil. Esto ya es otro nivel, Yeison, mi hermano, un berraco. Entonces no, a eso si no me le mido”

Todo listo para el gran concierto de Yeison Jiménez en El Campín (Foto: Rodrigo Varela / Getty Images / AFP)

¿Jhonny Rivera se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en 2026?

Rivera comentó que, aunque no estaba pensando en presentarse en El Campín si le gustaría realizar otro concierto en el Movistar Arena de Bogotá. Sin embargo, no entró en detalles de si esto podría ser posible en el transcurso del 2026, ya que este tipo de eventos también necesitaban de una preparación previa.

