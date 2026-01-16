Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera desempolvó video junto a Yeison Jiménez y conmovió en redes: "vuela alto"

En las últimas horas, el cantante Jhonny Rivera presumió video en el que recordó a Yeison Jiménez en su máxima esencia,

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud - Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Así recordó Jhonny Rivera a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN - Rodrigo Varela.

A punto de cumplirse una semana desde que se confirmó el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, Jhonny Rivera nuevamente reapareció en redes para recordar a su colega con emotivo video.

¿Cómo recordó Jhonny Rivera al fallecido cantante Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante de música popular ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, compartió un video en el que mostró uno de los tantos momentos que vivió junto a su colega.

"Siempre tenía un chiste para todo", escribió Rivera en la descripción del post que alcanzó miles de corazones y comentarios cargados de nostalgia y tristeza.

En la grabación, se puede observar a ambos artistas compartiendo un momento muy especial mientras se encontraban filmando un video musical.

"Estoy con mi amigo Yeison Jiménez, grabando el video de la canción 'Siga Bebiendo'", dice el cantante durante el videoclip. Por su parte, Yeison afirmó lo siguiente: "Claro que sí, un saludo muy especial a los riveristas y jimenistas".

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el fallecido cantante Yeison Jiménez?

Allí mismo, el hombre oriundo de Manzanares, Caldas, se mostró agradecido con Jhonny por permitirle grabar esta canción.

Sin embargo, lo que terminó provocando risas entre los usuarios y el mismo Jhonny en ese momento, fue el comentario jocoso que hizo Jiménez en medio de la grabación, pues en medio de sus palabras, aseguró estar grabando en México City.

Yeison Jiménez en el programa Yo José Gabriel.
Jhonny Rivera desempolvó video junto a Yeison Jiménez y así lo recordó. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, provocó la reacción inmediata de Rivera, quien entre risas y asombro le dice "esto es Ibagué". Frente a esto, Yeison culmina el video enviando un abrazo desde este lugar, "desde las tierras del Tolima", dice.

"¿Fui el único que vi el video con una sonrisa en la cara?", "Los mejores", "Ah no sabía que la habían grabado en mi tierrita", "Jhony que video más hermoso, seguiremos recordando a Yeison no importa que lloremos", "Lo vamos a extrañar. Gracias maestro @jhonnyrivera por compartir este hermoso recuerdo", son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Hoy, casi tres años después desde que se grabó el video, los fanáticos del intérprete de 'El Aventurero' lloran su partida y se refugian en en su música, esa misma que un día les permitió conectar con el talentoso artista.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Jhonny Rivera recordó a Yeison Jiménez con emotivos videos. Foto | Canal RCN.
