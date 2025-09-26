Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhon Alex Castaño relató el angustiante momento que vivió en su casa: “ay, Dios mío”

Jhon Alex Castaño vivió momentos de tensión en su hogar al intentar reparar por su cuenta una tubería.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado momento de tensión que Jhon Alex Castaño vivió en su hogar
Jhon Alex Castaño contó el angustiante momento que lo sorprendió en su casa. (Foto referencia Freepik).

El reconocido cantante de música popular Jhon Alex Castaño vivió un momento de tensión dentro de su propia casa al intentar arreglar la tubería de uno de sus baños que al parecer tenía una pequeña filtración. Pese a su esfuerzo por intentar hacer las cosas de la mejor manera, no salió como esperaba.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en la casa de Jhon Alex Castaño?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhon Alex Castaño reveló que tenía una pequeña filtración en uno de sus baños que él mismo arreglaría. Sin embargo, su poco conocimiento en fontanería hizo que la situación empeorara.

Según se puede ver en el audiovisual, Jhon Alex Castaño le enseñó a sus seguidores cómo retirar la baldosa de un piso de manera segura, sin imaginar que este hecho ocasionaría un daño aún más grande en su hogar.

Artículos relacionados

Y es que horas después de quitar el suelo de este espacio, la casa de Jhon Alex Castaño quedó completamente inundada. Aunque la situación se vio preocupante, el artista tomó con humor lo sucedido.

"¿Se acuerdan que yo me puse aquí a hacer arreglos de fontanería? Pues vean como amaneció la casa de inundada. Allá quedó el huequito que hice: ay, Dios mío"

¿Cómo reaccionaron los internautas al descuido de Jhon Alex Castaño?

El inesperado momento no tardó en generar diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar el descuido del cantante de música popular en donde varios de ellos bromearon sobre el poco talento que tenía para arreglar tuberías, mientras que otros se preguntaron por qué no contrató a una persona especializada en este tema.

Artículos relacionados

De esta manera, comentarios como: “no, mi parcero, lo vi mal” o “¿Por qué no contrató a alguien especializado? Aunque crea que todo lo puede. Zapatero a su zapato”, fueron algunos de los que más destacaron entre decenas de ellos.

Por lo pronto, el cantante no ha compartido una actualización sobre el estado de su casa, y si logró solucionar la fuga de agua que lo terminó inundando.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luciano Yepes, hijo de Mario Yepes, se gradúa de la universidad Talento nacional

Mario Alberto Yepes y su exesposa celebran logro de su hijo mayor: ¡Aquí las fotos!

Luciano Yepes se graduó como politólogo y Mario Yepes, su padre, le dedicó conmovedoras palabras por este importante logro.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Andrea Valdiri causa revuelo al comerse un ojo de vaca crudo para “tener energía”

Andrea Valdiri dejó boquiabiertos a sus fans al mostrar que su receta de energía antes del combate fue comerse un ojo de vaca crudo.

Yina Calderón no se guardó nada y habló del paso de Melissa Gate por La casa de los famosos Yina Calderón

Yina Calderón destapó por qué Melissa Gate no triunfó en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón arremetió contra Melissa Gate y reveló por qué, según ella, no ganó La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México Talento internacional

Wendy Guevara destapa la razón por la que algunos famosos evitan La casa de los famosos México

Wendy Guevara hizo reveladoras confesiones tras la cancelación de la participación de Carlos Rivera en La casa de los famosos MX.

Selección Sub-20: así será la cobertura del Mundial de Chile 2025 por Canal RCN, La FM y Win Sports Deportes

Así será la cobertura del Mundial Sub-20 de la Selección Colombia por Canal RCN, La FM y Win Sports

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’ Karol G

Karol G tomó la máquina y tatuó ella misma a su equipo de trabajo ¿Cuál fue el resultado?

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity con emotivo discurso: ‘Nos veremos en otra cocina’

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica