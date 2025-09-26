Jhon Alex Castaño relató el angustiante momento que vivió en su casa: “ay, Dios mío”

El reconocido cantante de música popular Jhon Alex Castaño vivió un momento de tensión dentro de su propia casa al intentar arreglar la tubería de uno de sus baños que al parecer tenía una pequeña filtración. Pese a su esfuerzo por intentar hacer las cosas de la mejor manera, no salió como esperaba.

¿Qué pasó en la casa de Jhon Alex Castaño?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhon Alex Castaño reveló que tenía una pequeña filtración en uno de sus baños que él mismo arreglaría. Sin embargo, su poco conocimiento en fontanería hizo que la situación empeorara.

Según se puede ver en el audiovisual, Jhon Alex Castaño le enseñó a sus seguidores cómo retirar la baldosa de un piso de manera segura, sin imaginar que este hecho ocasionaría un daño aún más grande en su hogar.

Y es que horas después de quitar el suelo de este espacio, la casa de Jhon Alex Castaño quedó completamente inundada. Aunque la situación se vio preocupante, el artista tomó con humor lo sucedido.

"¿Se acuerdan que yo me puse aquí a hacer arreglos de fontanería? Pues vean como amaneció la casa de inundada. Allá quedó el huequito que hice: ay, Dios mío"

¿Cómo reaccionaron los internautas al descuido de Jhon Alex Castaño?

El inesperado momento no tardó en generar diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar el descuido del cantante de música popular en donde varios de ellos bromearon sobre el poco talento que tenía para arreglar tuberías, mientras que otros se preguntaron por qué no contrató a una persona especializada en este tema.

De esta manera, comentarios como: “no, mi parcero, lo vi mal” o “¿Por qué no contrató a alguien especializado? Aunque crea que todo lo puede. Zapatero a su zapato”, fueron algunos de los que más destacaron entre decenas de ellos.

Por lo pronto, el cantante no ha compartido una actualización sobre el estado de su casa, y si logró solucionar la fuga de agua que lo terminó inundando.