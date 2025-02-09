Jessica Cediel reveló que presenció un milagro: "no pude evitar llorar"

En las últimas horas, Jessica Cedielsorprendió en redes sociales al compartir un episodio que vivió mientras se encontraba en su casa, momento que para ella fue una clara muestra de su conexión con Dios.

¿Por qué Jessica Cediel aseguró que presenció un milagro?

Según lo comentó la modelo y presentadora en su cuenta de Instagram, mientras se encontraba en una llamada recibió la visita de una paloma en su balcón que permaneció allí por varios minutos.

De acuerdo con el testimonio de Cediel, el ave que se posó en este lugar especificó desde su casa, llegó y la observó fijamente, luego agitó con suavidad sus alas y permaneció inmóvil durante un largo rato.

Tras lo sucedido, la también actriz no dudó en manifestar que para ella este hecho es una muestra de la presencia de Dios en su vida, pues así se lo hizo saber a sus hermanos a quienes les contó lo ocurrido.

“A nosotros cuando Dios se nos manifiesta siempre es a través del arcoíris, ¿y adivinen qué? Me asomé al cielo y … si ahí también estaba el arco iris justo en el mismo momento”, aseguró la presentadora.

El relato, fue acompañado por Jessica por unas fotografías en las que dejó capturado el momento en el que la paloma llegó al balcón y así mismo, el cielo pintado con los siete colores del arcoíris.

Jessica Cediel compartió revelador testimonio. Foto | Frazer Harrison.

¿Qué le pasó a Jessica Cediel y por qué reveló que vivió un milagro?

Ante la experiencia que la mujer llamó “Diosicendia”, también reveló que no pudo contener las lágrimas por lo que terminó llorando, pues para ella fue un momento de esos que “abrazan el alma.

Jessica Cediel confesó que vivió un milagro en su casa. Foto | Frazer Harrison.

La modelo, no perdió la oportunidad para enviar un sentido mensaje a sus seguidores para invitarlos a buscar una relación más cercana con Dios, pues su testimonio, hoy le permite creer que cada persona tiene un propósito, por lo que es importante acercarse a él.

“Busquen a Dios de todo corazón porque él siempre está ahí listo para recibirte con los brazos abiertos. ¡Gracias Padre por tu amor infinito! Que toda la gloria sea para ti”, concluyó.