Jessica Cediel reveló cómo fue su último encuentro con su padre antes de fallecer

Jessica Cediel hizo una nueva revelación de los últimos momentos que pudo compartir con su papá, Alfonso Cediel, antes de que él falleciera a causa de sus problemas médicos.

¿Cuándo fue la última vez que Jessica Cediel vio con vida a su papá?

La presentadora compartió un amplio mensaje en su cuenta de Instagram y allí contó detalles del último día que vio con vida a su padre.

La bogotana reconoció que aquel día, cuando se despidió de él, no imaginó que sería el último, pues lo vio lúcido, alegre y en buen estado.

Ese día estuvimos disfrutando tanto. Estabas tan sano, tan chistoso, tan juicioso, tan amoroso, tan lúcido, tan terco, tan tu… La pasamos tan bonito… Oramos, comimos, brindamos, cocinamos, escuchamos música, bailamos, reímos, jugamos, peleamos, nos regañaste…

En su publicación, Cediel recordó cómo fue la despedida de su padre y hasta lo que le dijo antes de darle un beso en la cabeza.

Lo que nunca imaginé fue que ésta iba a ser la última vez que te vería con vida papito. Se supone que te iba a volver a ver. Al finalizar nuestra reunión, te llevé de la sala hasta el parqueadero. Te metí al carro con cuidado, te abracé, te besé la cabecita y te dije te amo cediel nos vemos pronto

Cediel, que desde hace tiempo está radicada en Estados Unidos, expresó que “en medio de esta tormenta le doy gracias a Dios porque pudimos compartir de forma tan bonita contigo ese día. Por ahora tengo ese pequeño consuelo en mi alma al recordar ese último instante junto a ti. Porque fue muy bonito”.



Alfonso, el padre de Jessica Cediel, venía arrastrando delicados problemas de salud. La misma presentadora había contado hace algún tiempo que le habían diagnosticado Parkinson, lo que provocó que fuera internado en un centro de cuidados especiales.

Jessica Cediel reveló detalles del último encuentro con su padre antes de que él falleciera. Foto: AFP - Mike Coppola

¿Por qué han criticado a Jessica Cediel tras la muerte de su padre?

En medio del duelo que vive por la partida de su padre, Cediel fue centro de críticas y cuestionamientos. Todo se dio después de que publicara unas imágenes del velorio de su papá.

Ante el aluvión de comentarios, la bogotana envió un contundente mensaje y pidió tener más empatía.

Si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida en nuestras redes también lo haremos en la muerte, así usted no lo comparta. Se nota que su contenido es tan conveniente cuando el dolor es suyo. Para la próxima que se meta en la vida ajena, edúquese un poco en contexto antes de hablar

Jessica ya le dio el último adiós a su padre, pero, sin duda, cerrará con un dolor profundo este año. La bogotana aún afronta su duelo y espera que el tiempo le de alivio en un momento de mucha tristeza.