Jessi Uribe y Luis Alfonso reaccionan a críticas de Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez

Jessi Uribe y Luis Alfonso le respondieron a Giovanny Ayala tras polémicos señalamientos sobre homenaje a Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe y Luis Alfonso rompen el silencio tras críticas de Giovanny Ayala
Jessi Uribe y Luis Alfonso rompen el silencio tras críticas de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN).

El homenaje a Yeison Jiménez y su equipo, realizado el pasado miércoles 14 de enero, sigue dando de qué hablar en redes sociales. Giovanny Ayala criticó el comportamiento de algunos colegas durante el evento, lo que provocó la reacción de Jessi Uribe y Luis Alfonso, quienes también participaron en este emotivo homenaje.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala causó polémica en redes sociales luego de referirse al homenaje a Yeison Jiménez y su equipo que familiares, colegas y amigos cercanos organizaron en el Movistar Arena para darle el último adiós rodeados de fanáticos. Según sus palabras, el evento se había convertido en un “circo” que estaba lejos de homenajear la memoria del difunto artista.

Giovanny Ayala arremete contra Ciro Quiñonez
Giovanny Ayala arremetió contra sus colegas tras lo sucedido con Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

“Parecía una feria de Carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando, y saltando, buscando protagonismo. No había un sentimiento de vacío, de tristeza, solamente parecía un carnaval”, comentó en aquella ocasión.

Así mismo, el reconocido cantante, quien no asistió al evento debido a que no fue invitado por la familia de Jiménez, cuestionó además que algunos artistas se subieran a la tarima a realizar actos bochornosos.

¿Qué respondieron Jessi Uribe y Luis Alfonso a las críticas de Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

Tras las fuertes palabras de Giovanny Ayala, varios artistas involucrados decidieron pronunciarse, algunos de manera directa y otros más sutil. Este fue el caso de Jessi Uribe y Luis Alfonso, quienes, en medio de la grabación del video de ‘Un aventurero en el cielo’, canción creada junto a otros artistas en honor a Yeison, aprovecharon para hacer una sátira de las críticas de Ayala.

Con guitarra en mano y su talento para la composición, ambos artistas se refirieron a los señalamientos de Giovanny, que cuestionaban los juegos “pasados de tono” durante el homenaje realizado en el Movistar Arena. Durante la grabación, Jessi interpretó una línea que hacía alusión a la situación, mientras Luis Alfonso respondió con rimas que generaron risas entre los presentes.

Giovanny Ayala tildó el homenaje de Yeison Jiménez como un circo.
Giovanny Ayala tildó el homenaje de Yeison Jiménez como un circo. (Foto Canal RCN) (Foto Romain Maurice / AFP)

“Aunque le adviertan seguido, sigue agarrándome el ch*mbo, ahí les presento a mi Pipe”, canta Jessi Uribe, a lo que Luis Alfonso le responde entre rimas generando risas entre los presentes.

