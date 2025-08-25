Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Jessi Uribe se realizó retoques estéticos en el rostro? Esto dijo el cantante

Jessi Uribe despertó curiosidad entre sus fans luego de que en redes surgieran comentarios sobre un posible cambio en su rostro.

¿Jessi Uribe cambió su rostro? El cantante responde a los rumores de retoques
Jessi Uribe rompe el silencio sobre rumores de retoques en su rostro. (Foto AFP: Rodrigo Varela).

El cantante de música popular Jessi Uribe volvió a ser centro de conversación en las redes sociales luego de que varios internautas notaran supuestos cambios en su rostro y empezaran a especular sobre posibles retoques estéticos. Ante esto, el artista decidió hablar y aclarar qué hay de cierto detrás de estas versiones.

¿Se hizo algo en la cara? Jessi Uribe despeja las dudas sobre su apariencia

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe decidió poner fin a los rumores sobre supuestos retoques estéticos en su rostro, aprovechando las interrogantes de algunas seguidoras.

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro
El cantante Jessi Uribe responde a especulaciones sobre su apariencia. (Foto AFP: Sergi Alexander).

Según información revelada en la dinámica, internautas manifestaron que habían notado ciertos cambios en el rostro del artista colombiano como botox en los labios, bichectomía y rinoplastia. Sin embargo, Uribe desmintió cualquier tipo de retoque de este tipo.

Ante los rumores de supuesto botox en sus labios el cantante reveló que eran ciento por ciento naturales y que en realidad era un rasgo que le heredó a su mamá.

"Nunca he hecho esa vaina, óiganla. Eso es de mi mamá, mi mamá es bien boc*na".

Así mismo, comentó que tanto la forma de su rostro como su nariz eran completamente naturales y que solo se trataba de una buena genética.

¿Qué procedimientos estéticos tiene Jessi Uribe para mejorar su apariencia?

Vale la pena recordar que, aunque el artista no ha intervenido su rostro para mejorar su aspecto, sí se ha sometido a algunos procedimientos para la perdida de peso. Pues en 2020, Jessi Uribe reveló que se había sometido a una lip*escultura para lograr una pérdida de peso efectiva.

Jessi Uribe sorprende al hablar de los rumores sobre su rostro
¿Se retocó el rostro? Esto dijo Jessi Uribe sobre su apariencia. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Sin embargo, meses después de este procedimiento el artista volvió a subir de peso, algo por lo que fue duramente criticado en redes sociales. Actualmente Uribe goza de una vida más activa en donde el gimnasio se volvió parte de su rutina diaria junto a su actual esposa, Paola Jara.

De esta manera, queda completamente desmentido cualquier tipo de procedimiento en el rostro del cantante.

